Трампа будет не сладко: Иран отсылает свою делегацию в США для ультиматума

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится сразу в трех странах-хозяйках: США, Канаде и Мексике. В отличие от предыдущих турниров количество участников Мундиаля будет увеличено с 32 до 48 команд. Однако, как отмечает Al Jazeera, сложная политическая ситуация в мире может повлиять на ход чемпионата.

Особое внимание привлекает судьба сборной Ирана. Из-за спецоперации США и Израиля участие страны в ЧМ-2026 остается неопределенным. Некоторые представители Ирана сомневаются в целесообразности поездки на турнир в США.

Впрочем, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что команда намерена участвовать в Мундиале, однако выдвинул жесткое условие.

"Если будет обеспечена безопасность наших игроков в США, мы поедем на чемпионат мира. Окончательное решение будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности. Возможно, команда и не поедет, но если будем участвовать, должны быть полностью готовы", — отметил Доньямали.

Еще в марте представители футбольной федерации Ирана сообщали, что участие страны в Мундиале невозможно в условиях агрессивных действий США. Впрочем, официального отказа не поступало. Президент ФИФА Джанни Инфантино сохраняет оптимизм и подтвердил, что в настоящее время изменений в составе участников турнира не планируется.

"Иран примет участие в чемпионате мира и, конечно, будет играть в США. Футбол объединяет людей, и наша ответственность — сплотить людей", — подчеркнул Инфантино в интервью CNN.

В СМИ также появлялись сообщения о просьбе Ирана перенести их матчи из США в Канаду или Мексику. Однако ФИФА отвергла эту идею, ссылаясь на уже сформированный календарь турнира.

