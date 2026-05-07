Трампу буде не солодко: Іран відсилає свою делегацію у США для ультиматуму

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться одразу у трьох країнах-господарках: США, Канаді та Мексиці. На відміну від попередніх турнірів, кількість учасників Мундіалю буде збільшена з 32 до 48 команд. Однак, як зазначає Al Jazeera, складна політична ситуація у світі може вплинути на перебіг чемпіонату.

Особливу увагу привертає доля збірної Ірану. Через спецоперації США та Ізраїлю участь країни на ЧС-2026 залишається невизначеною. Деякі представники Ірану сумніваються у доцільності поїздки на турнір у США.

Втім, міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що команда має намір брати участь у Мундіалі, однак висунув жорстку умову.

"Якщо буде забезпечена безпека наших гравців у США, ми поїдемо на чемпіонат світу. Остаточне рішення ухвалюватимуть уряд та Вища рада національної безпеки. Можливо, команда й не поїде, але якщо братимемо участь, маємо бути повністю готовими", — зазначив Доньямалі.

Ще у березні представники футбольної федерації Ірану повідомляли, що участь країни на Мундіалі неможлива за умов агресивних дій США. Втім офіційної відмови не надходило. Президент ФІФА Джанні Інфантіно зберігає оптимізм і підтвердив, що наразі змін у складі учасників турніру не планується.

"Іран візьме участь у чемпіонаті світу і, звичайно, гратиме у США. Футбол об’єднує людей, і наша відповідальність — згуртувати людей", — наголосив Інфантіно в інтерв’ю CNN.

У ЗМІ також з’являлися повідомлення про прохання Ірану перенести їхні матчі з США до Канади чи Мексики. Проте ФІФА відкинула цю ідею, посилаючись на вже сформований календар турніру.

