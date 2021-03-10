Турция и Россия ведут прагматичную политику и прощупывают друг друга на прочность – Маломуж

Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Быть ли противостоянию между Россией и Турцией? С этим вопросом порталу "Комментарии" помог разобраться эксперт.

Bayraktar (фото из открытых источников)

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверяет, что противостояние Турции с Россией на разных направлениях происходит постоянно. Как и сотрудничество.



"Интересы турков и россиян входят в конфронтацию в вопросах Крыма, Сирии, Черноморского региона. Мы видели, как РФ и Турция противостояли друг другу в Нагорном Карабахе, где Анкара поддерживала Азербайджан, а Москва – Армению. Но параллельно с этим идет сотрудничество в атомной энергетике, в газовой сфере (Турецкий поток), в военно-промышленной – та же закупка Турцией российских ракетных систем С-400. Отношения то накаляются, то охлаждаются. Мы помним сбитый турками российский фронтовой бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015-го. Помним, какое было резкое охлаждение отношений между Анкарой и Москвой. Но потом всё сгладилось. Так что и атака беспилотников Bayraktar на ЗРПК "Панцирь-С1" вряд ли будет иметь серьезные последствия", — считает Николай Маломуж.

Генерал поясняет, что Турция и Россия как крупные геополитические игроки ведут прагматичную политику, сотрудничая в экономической и военно-технической сферах, когда им это выгодно, а также прощупывая друг друга на прочность в тех или иных горячих точках.

Напомним, Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет Ukrainean Military Pages.

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