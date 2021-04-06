Турция не намерена выходить из конвенции Монтрё

Турция не будет выходить из конвенции Монтрё. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган (фото из открытых источников)

“На данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё”, – говорится в сообщении.

По его словам, официальная Анкара продолжит следовать соглашению, пока не найдет возможность для “его улучшения”.

“Канал “Стамбул” будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё”, – пояснил Эрдоган.

Вопрос возможного выхода возник из-за того, что Турция утвердила план зонирования огромного канала за пределами Стамбула. Канал длиной в 45 километров, соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем. Власти страны уверены, что проект разгрузит судоходное движение по Босфору.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что настало время для пересмотра конституции Турции. Он призвал экспертов начать дискуссию в данном направлении и провести консультации предельно прозрачно. По словам президента Турции, итоговый текст главного документа страны будет представлен на суд ее граждан. "Итоговый текст должен быть представлен на суд нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", — говорится в сообщении. Кроме этого, турецкий лидер сделал заявление о необходимости реформировать вертикаль власти и уделить особое внимание развитию регионального лидерства в приоритетных сферах жизнедеятельности страны. Отметим, в 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию.

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