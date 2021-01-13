Турция одобрила вакцину Sinovac и начинается вакцинация населения

Власти Турции одобрили китайскую вакцину. Так, агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Из-за новых всплесков коронавирусной инфекции после праздников и неутешительные прогнозы по излечившимся, правительство решило выдать разрешение на экстренное использование препарата.

Вакцина. Фото: rbc.ua

Как сообщает издание "Анадолу", первым прививку сделал министр здравоохранения Ахмет Демирджан.

Китайскую вакцину одобрили не сразу, в течение двух недель в лаборатории Турции эксперты тестировали китайскую вакцину и пришли к заключение использовать ее в своей стране.

Вакцинация начинается уже завтра. Просле министа, прививку получат медицинские работники и врачи.

Первую партию вакцины от коронавируса компании Sinovac Турция получила в последние дни декабря. В общем Турция должна получить 50 млн доз вакцины Sinovac.

Напомним, В Минздраве Украины заявили, что группа людей из пятого этапа (здоровые люди в возрасте 18-59 лет) смогут вакцинироваться вне очереди за личные средства. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2021 года. Виктор Ляшко отметил, что сейчас есть четкий план относительно того, как должна проходить бесплатная вакцинация украинцев, и, если объем препарата будет большим, тогда можно будет запустить и процедуру на платной основе. Но пока этот вопрос даже не рассматривается, ведь сейчас основной приоритет — вакцинация на бесплатной и добровольной основе. Напомним, одна прививка от коронавирусной инфекции обойдется правительству Украины в 504 гривны.

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