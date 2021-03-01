logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.03.2021

BTC/USD

48930.98

ETH/USD

1535.57

LTC/USD

172.41

НБУ 01.03.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Турция продает «Мальдивы Эгейского моря»: сколько стоит остров
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция продает «Мальдивы Эгейского моря»: сколько стоит остров

Островом уже заинтересовался покупатель

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Турция выставила на продажу остров Калем, который благодаря прозрачной бирюзовой воде получил название "Мальдивы Эгейского моря". 

Турция продает «Мальдивы Эгейского моря»: сколько стоит остров

Турция продает остров (фото из открытых источников)

Издание Cumhuriyet сообщает, что остров имеет хорошее расположение, поэтому не удивительно, что на него быстро нашелся покупатель. Стоимость небольшого острова составляет 400 миллионов турецких лир (55 миллионов долларов).

"Мальдивы Эгейского моря" находятся на расстоянии 500 метров по морю от деревни Бадемли и привлекают туристов своей чистой водой бирюзового оттенка. Но дополнительную ценность острову придают геотермальные источники.

Инвестиционный эксперт Эврим Кирмизиташ Башран отметил, что островом Калемом уже заинтересовался покупатель из Турции, но покупка пока не состоялась.

К слову, в Средние века остров принадлежал Византии, а с ее уничтожением в 1453 году перешел к Османской империи. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года он остался в составе Турции.

Стоит отметить, что на юго-западе страны есть кратерное озеро под названием Салда, которое называют "Турецкими Мальдивами" за его белоснежные берега и лазурные воды. 

Напомним, что в ноябре 2020 года Украина получила безвизовый режим с островами в Карибском море, поэтому украинцам стало легче попасть в Сент-Винсент и Гренадины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Дании появится искусственный остров исключительно для молодежи. Владельцы острова, скауты из "Det Danske Spejderkorps" надеются, что к 2023 году его посетят около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Владельцы острова считают, такая инициатива поможет молодым людям брать больше социальной ответственности в общинах, где они живут.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kalem-adasi-400-milyon-liraya-satilik-1816964
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ