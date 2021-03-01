Турция продает «Мальдивы Эгейского моря»: сколько стоит остров

Турция выставила на продажу остров Калем, который благодаря прозрачной бирюзовой воде получил название "Мальдивы Эгейского моря".

Турция продает остров (фото из открытых источников)

Издание Cumhuriyet сообщает, что остров имеет хорошее расположение, поэтому не удивительно, что на него быстро нашелся покупатель. Стоимость небольшого острова составляет 400 миллионов турецких лир (55 миллионов долларов).

"Мальдивы Эгейского моря" находятся на расстоянии 500 метров по морю от деревни Бадемли и привлекают туристов своей чистой водой бирюзового оттенка. Но дополнительную ценность острову придают геотермальные источники.

Инвестиционный эксперт Эврим Кирмизиташ Башран отметил, что островом Калемом уже заинтересовался покупатель из Турции, но покупка пока не состоялась.

К слову, в Средние века остров принадлежал Византии, а с ее уничтожением в 1453 году перешел к Османской империи. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года он остался в составе Турции.

Стоит отметить, что на юго-западе страны есть кратерное озеро под названием Салда, которое называют "Турецкими Мальдивами" за его белоснежные берега и лазурные воды.

Напомним, что в ноябре 2020 года Украина получила безвизовый режим с островами в Карибском море, поэтому украинцам стало легче попасть в Сент-Винсент и Гренадины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Дании появится искусственный остров исключительно для молодежи. Владельцы острова, скауты из "Det Danske Spejderkorps" надеются, что к 2023 году его посетят около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Владельцы острова считают, такая инициатива поможет молодым людям брать больше социальной ответственности в общинах, где они живут.

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