Видимо, у Сирийской арабской армии (режим Асада) происходит то, что называется каскадный развал обороны, иначе сложно объяснить такой простой вход повстанцев в город-миллионник, заявил военный эксперт Игаль Левин.

Сирийские повстанцы

По его словам, боеспособность войск Асада всегда держалась на четырех китах: это российские ВКС, которые сейчас заняты войной с Украиной; это тысячи боевиков ливанской "Хезболлы", но они были недавно уничтожены Израилем, причем "Хезболла" потеряла всю свою верхушку, включая главных стратегов и лидеров-харизматиков.

Кроме того, Асаду помогали "вагнеровцы", но что стало с конторой повара, хорошо известно; и силы, состоящие из алавитов (как и сам клан Асада), в частности силы "Тигра" — спецназа его режима, но их слишком мало, и только "Тиграми" заткнуть целый фронт не получится, считает военный эксперт.

"И да, несложно заметить, насколько все конфликты связаны между собой. Без роли Украины и Израиля и тех войн, которые они ведут, это наступление сирийских повстанцев было бы невозможным", — отметил Левин.

При этом известно, что повстанцы взяли полный контроль над западной частью Алеппо. Все больше информационных ресурсов указывают на присутствие оппозиционных войск в городе.

За 48 часов они взяли под контроль более 50 населенных пунктов и захватили около 400 квадратных километров территории в провинциях Алеппо и Идлиб. Также взяли в плен несколько десятков солдат армии Башара Асада и немного русских.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.



