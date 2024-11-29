У армии Асада каскадный развал обороны: как Украина и Израиль помогли повстанцам

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Ткачик Олеся
Видимо, у Сирийской арабской армии (режим Асада) происходит то, что называется каскадный развал обороны, иначе сложно объяснить такой простой вход повстанцев в город-миллионник, заявил военный эксперт Игаль Левин.
Сирийские повстанцы
По его словам, боеспособность войск Асада всегда держалась на четырех китах: это российские ВКС, которые сейчас заняты войной с Украиной; это тысячи боевиков ливанской "Хезболлы", но они были недавно уничтожены Израилем, причем "Хезболла" потеряла всю свою верхушку, включая главных стратегов и лидеров-харизматиков.
Кроме того, Асаду помогали "вагнеровцы", но что стало с конторой повара, хорошо известно; и силы, состоящие из алавитов (как и сам клан Асада), в частности силы "Тигра" — спецназа его режима, но их слишком мало, и только "Тиграми" заткнуть целый фронт не получится, считает военный эксперт.
При этом известно, что повстанцы взяли полный контроль над западной частью Алеппо. Все больше информационных ресурсов указывают на присутствие оппозиционных войск в городе.
За 48 часов они взяли под контроль более 50 населенных пунктов и захватили около 400 квадратных километров территории в провинциях Алеппо и Идлиб. Также взяли в плен несколько десятков солдат армии Башара Асада и немного русских.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.
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