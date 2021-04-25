У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть погибшие — СМИ

Вблизи порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер. Как минимум три человека погибли. О произошедшем сообщили в издании The Guardian, пишет "Украинская правда".

У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть погибшие - фото: SANA

Согласно опубликованной информации, в одном из резервуаров танкера произошло возгорание. Пока неизвестно, кто совершил нападение на судно, однако предполагается, что его могли атаковать с помощью беспилотника. Вероятно, он летел со стороны территориальных вод Ливана. Пожар уже удалось потушить.

Председатель Сирийской обсерватории по правам человека, находящейся в Великобритании, Рами Абдель Рахман заявил, что по меньшей мере трое сирийцев были убиты, включая двух членов экипажа.

The Guardian отмечает, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата — ранены.

Напомним, накануне в водах Черного моря у берегов Румынии произошло кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрировано в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство.

Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза. Всего на судне находилось 13 человек, среди которых была и одна женщина. Десяти членам экипажа удалось помочь сразу. Сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в МИД рассказали, когда Российская Федерация может масштабно напасть на Украину





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