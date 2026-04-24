Главная Новости Мир Ближний Восток У Трампа готовят страшное наказание для Ирана: озвучено условие и сроки
У Трампа готовят страшное наказание для Ирана: озвучено условие и сроки

По информации медиа, подготовленные сценарии включают «удары с акцентом на динамическое целеуказание» по позициям иранских сил.

24 апреля 2026, 11:35
Клименко Елена

По данным CNN со ссылкой на информированные источники, военное руководство США прорабатывает сценарии потенциальных ударов по оборонной инфраструктуре Ирана в случае провала договоренностей о прекращении огня. Речь идет прежде всего об объектах, расположенных вблизи стратегически важного Ормузского пролива, а также в районах южной части Персидского и Оманского заливов.

В материале отмечается, что подготовленные варианты подразумевают "удары с особым акцентом на динамическое целеуказание" по иранским силам в указанных регионах. Потенциальными целями могут стать малые быстроходные боевые катера, минные заградители и другие асимметричные средства, которые по оценкам Тегеран может использовать для блокирования морских путей и создания угроз судоходству.

В то же время журналисты подчеркивают, что значительная часть иранских ракет береговой обороны, несмотря на предварительные удары, все еще остается боеспособной. Кроме того, Иран хранит большой флот малых лодок, которые могут применяться в качестве мобильных платформ для атак на корабли, что существенно усложняет возможные действия США по обеспечению безопасности прохода через пролив.

Параллельно в материале напоминаются последние заявления американского руководства. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы установили полный контроль над Ормузским проливом и планируют удерживать его до достижения договоренности с Ираном по завершению конфликта.

Также он подчеркнул, что не устанавливает никаких временных рамок по продолжительности войны и не испытывает давления в вопросе переговорного процесса или возможного перемирия, оставляя ситуацию открытой для дальнейших решений.  

Ранее "Комментарии" уже писали, что в российском Туапсе (Краснодарский край) после атак беспилотников зафиксировано серьезное экологическое осложнение, которое местные жители уже называют одним из самых масштабных кризисов последних лет. Люди сообщают о необычных осадках, загрязненных улицах и резком запахе нефтепродуктов в воздухе. В городе появились черные лужи с масляной пленкой, а на поверхностях автомобилей, растений и даже коже ощутимы следы загрязнения.



Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/23/politics/us-military-plans-iran-targets-strait-of-hormuz
