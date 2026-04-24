logo_ukra

BTC/USD

77766

ETH/USD

2317.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа готують страшне покарання для Ірану: озвучено умову та терміни

За інформацією медіа, підготовлені сценарії включають «удари з акцентом на динамічне цілевказання» по позиціях іранських сил

24 квітня 2026, 11:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

За даними CNN із посиланням на поінформовані джерела, військове керівництво США опрацьовує сценарії потенційних ударів по оборонній інфраструктурі Ірану у разі провалу домовленостей про припинення вогню. Йдеться насамперед про об’єкти, розташовані поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки, а також у районах південної частини Перської та Оманської заток.

У матеріалі зазначається, що підготовлені варіанти передбачають "удари з особливим акцентом на динамічне цілевказання" по іранських силах у зазначених регіонах. Потенційними цілями можуть стати малі швидкохідні бойові катери, мінні загороджувачі та інші асиметричні засоби, які, за оцінками, Тегеран може використовувати для блокування морських шляхів і створення загроз судноплавству.

Водночас журналісти підкреслюють, що значна частина іранських ракет берегової оборони, попри попередні удари, все ще залишається боєздатною. Крім того, Іран зберігає великий флот малих човнів, які можуть застосовуватися як мобільні платформи для атак на кораблі, що суттєво ускладнює можливі дії США щодо забезпечення безпеки проходу через протоку.

Паралельно у матеріалі нагадуються останні заяви американського керівництва. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито встановили повний контроль над Ормузькою протокою і планують утримувати його до досягнення домовленості з Іраном щодо завершення конфлікту.

Також він підкреслив, що не встановлює жодних часових рамок щодо тривалості війни та не відчуває тиску у питанні переговорного процесу або можливого перемир’я, залишаючи ситуацію відкритою для подальших рішень. 

Раніше "Коментарі" вже писали, що у російському Туапсе (Краснодарський край) після атак безпілотників зафіксовано серйозне екологічне ускладнення, яке місцеві жителі вже називають однією з наймасштабніших криз останніх років. Люди повідомляють про незвичні опади, забруднені вулиці та різкий запах нафтопродуктів у повітрі. У місті з’явилися чорні калюжі з масляною плівкою, а на поверхнях автомобілів, рослин і навіть шкірі відчутні сліди забруднення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/23/politics/us-military-plans-iran-targets-strait-of-hormuz
Теги:

Новини

Всі новини