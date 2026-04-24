У Трампа готують страшне покарання для Ірану: озвучено умову та терміни

За даними CNN із посиланням на поінформовані джерела, військове керівництво США опрацьовує сценарії потенційних ударів по оборонній інфраструктурі Ірану у разі провалу домовленостей про припинення вогню. Йдеться насамперед про об’єкти, розташовані поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки, а також у районах південної частини Перської та Оманської заток.

У матеріалі зазначається, що підготовлені варіанти передбачають "удари з особливим акцентом на динамічне цілевказання" по іранських силах у зазначених регіонах. Потенційними цілями можуть стати малі швидкохідні бойові катери, мінні загороджувачі та інші асиметричні засоби, які, за оцінками, Тегеран може використовувати для блокування морських шляхів і створення загроз судноплавству.

Водночас журналісти підкреслюють, що значна частина іранських ракет берегової оборони, попри попередні удари, все ще залишається боєздатною. Крім того, Іран зберігає великий флот малих човнів, які можуть застосовуватися як мобільні платформи для атак на кораблі, що суттєво ускладнює можливі дії США щодо забезпечення безпеки проходу через протоку.

Паралельно у матеріалі нагадуються останні заяви американського керівництва. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито встановили повний контроль над Ормузькою протокою і планують утримувати його до досягнення домовленості з Іраном щодо завершення конфлікту.

Також він підкреслив, що не встановлює жодних часових рамок щодо тривалості війни та не відчуває тиску у питанні переговорного процесу або можливого перемир’я, залишаючи ситуацію відкритою для подальших рішень.

