Удар Ирана по Израилю: Арестович заявил, что он может повлиять на помощь Украине

Экс-советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович озвучил версию, что атаки Ирана по Израилю могут подтолкнуть тему помощи от Соединенных Штатов Украины, Израиль также ослабит союзника РФ – Иран.

Олексій Арестович (фото з відкритих джерел)

Об этом он пишет в Telegram.

Арестович также добавляет, что в результате эскалации Ираном потенциала большой войны на Ближнем Востоке нет, в том числе и угроз ядерной войны.

"Пожелаем удачи израильтянам. Держитесь, бейте, мы с вами, и мы вам благодарны заранее", — подытожил бывший советник ОП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США . 13 апреля, ужин, Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим". Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Также "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран. СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это.

