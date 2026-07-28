Удар Ирана по Украине может обернуться катастрофой: озвучен потрясающий сценарий

Заявления Ирана о возможном применении баллистических ракет против Украины, вероятнее всего, останутся элементом политического давления, а не превратятся в реальные боевые действия. Такую оценку высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя последние угрозы Тегерана. По мнению эксперта, реализация такого сценария крайне маловероятно не только из-за сложности с технической точки зрения, но и потому, что это противоречит долгосрочным интересам самого Ирана.

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Семиволос обратил внимание на стратегическое значение Каспийского моря для Тегерана. Именно этот регион остается одним из немногих стабильных маршрутов, по которым страна получает продовольствие и другие необходимые товары. Всякая дестабилизация судоходства может больно ударить по иранской экономике.

"Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Утрата этого канала станет большой проблемой", – подчеркнул Семиволос.

По словам эксперта, в Тегеране отдают себе отчет, что активность Украины в Каспийском регионе потенциально может создать для них дополнительные риски, поэтому внимательно следят за развитием событий.

В то же время возможность нанести баллистический удар по Украине эксперт назвал скорее теоретической. Он объяснил, что все иранские ракетные комплексы создавались с учетом возможных конфликтов в Персидском заливе, Красном море или противостояния с Израилем. Для ударов по направлению Украины их пришлось бы опрокидывать, перенастраивать и изменять систему наведения.

"Гипотетически – может. На практике – очень сомнительно", – отметил Семиволос.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти не демонстрируют никаких реальных намерений завершать войну против Украины. Напротив, Кремль использует дипломатические заявления только как инструмент для выигрыша времени и подготовки к новому этапу военной эскалации. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, последние выступления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют не о поиске компромисса, а о желании продолжать агрессию и усиливать давление на Украину.