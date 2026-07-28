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Удар Ірану по Україні може обернутися катастрофою: озвучено приголомшливий сценарій

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що гучні погрози Тегерана навряд чи переростуть у реальні ракетні удари через технічні та стратегічні обмеження

28 липня 2026, 15:55
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Клименко Елена

Заяви Ірану про можливе застосування балістичних ракет проти України, найімовірніше, залишаться елементом політичного тиску, а не перетворяться на реальні бойові дії. Таку оцінку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи останні  погрози з боку Тегерана. На думку експерта, реалізація такого сценарію є вкрай малоймовірною не лише через складність із технічного погляду, а й тому, що це суперечить довгостроковим інтересам самого Ірану.

Удар Ірану по Україні може обернутися катастрофою: озвучено приголомшливий сценарій

Фото: з відкритих джерел

Семиволос звернув увагу на стратегічне значення Каспійського моря для Тегерана. Саме цей регіон залишається одним із небагатьох стабільних маршрутів, через які країна отримує продовольство та інші необхідні товари. Будь-яка дестабілізація судноплавства може боляче вдарити по іранській економіці.

"Для Ірану Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання як продовольства, так і товарів. Втрата цього каналу стане великою проблемою", – наголосив Семиволос.

За словами експерта, у Тегерані усвідомлюють, що активність України в Каспійському регіоні потенційно може створити для них додаткові ризики, тому уважно стежать за розвитком подій.

Водночас можливість завдати балістичного удару по Україні експерт назвав радше теоретичною. Він пояснив, що всі іранські ракетні комплекси створювалися з урахуванням можливих конфліктів у Перській затоці, Червоному морі чи протистояння з Ізраїлем. Для ударів у напрямку України їх довелося б перекидати, переналаштовувати та змінювати систему наведення.

"Гіпотетично – може. На практиці – вельми сумнівно", – зазначив Семиволос. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада не демонструє жодних реальних намірів завершувати війну проти України. Навпаки, Кремль використовує дипломатичні заяви лише як інструмент для виграшу часу та підготовки до нового етапу військової ескалації. Таку оцінку ситуації дав військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, останні виступи президента РФ Володимира Путіна свідчать не про пошук компромісу, а про бажання продовжувати агресію та посилювати тиск на Україну.



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