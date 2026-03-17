Удар по Украине станет роковой ошибкой Ирана: названа крайне неожиданная причина

Ракетный удар Ирана по территории Украины маловероятен, несмотря на то, что ракеты, которыми владеет Иран, теоретически способны достичь Киева. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, указав ряд стратегических и практических причин, почему для Ирана ракетный удар по Украине не является приоритетом.

В частности, по словам Кулебы, Ирану нет смысла совершать ракетные удары по Украине, поскольку такие действия не способствуют достижению никакой важной стратегической цели для Тегерана. В то же время существуют гораздо более важные цели в регионе, на которых Иран может сосредоточить свои ресурсы, в частности ракеты, которые в первую очередь могут быть использованы для влияния на ближайшие соседние страны или для достижения других политических целей в Ближнем Востоке.

"Я буду очень удивлен, если Иран действительно нанесет ракетный удар по территории Украины. Я просто не понимаю, зачем им это нужно", — отметил Кулеба.

По его мнению, такой шаг был бы нелогичен и не имел бы достаточного стратегического обоснования. Он также подчеркнул, что беспилотники Ирана вряд ли одолеют такое большое расстояние, а сами ракеты являются чрезвычайно ценными ресурсами, которые Иран должен использовать осторожно, учитывая ограниченное количество.

Кулеба также указал, что даже в случае, если Иран решится на ракетный удар по Украине, это вряд ли будет массированной атакой. Одна или две ракеты не могут существенно повлиять на ход войны, и возникает вопрос: какова именно цель таких атак?

Кроме того, эксминистр иностранных дел отметил, что Иран владеет баллистическими ракетами с дальностью стрельбы до 2000 км, но есть предположение, что эти ракеты могут достигать даже 2500 км. Однако это не меняет общую картину, поскольку даже с такой дальностью их использование для атак на Украину выглядит чрезвычайно маловероятным и неэффективным.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с 17 марта в Новгородской области РФ, вероятно, подвергся атаке авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса. По информации, предоставленной телеграмм-каналом Exilenova, речь идет о 123-м авиационном ремонтном заводе, занимающемся ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Завод специализируется на ремонте таких самолетов как Ил-76, Ил-78, Л-410, а также на восстановлении двигателей и воздушных винтов.