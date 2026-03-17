Удар по Україні стане фатальною помилкою Ірану: названо вкрай несподівану причину

Ракетний удар Ірану по території України малоймовірний, навіть попри те, що ракети, якими володіє Іран, теоретично здатні досягти Києва. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вказавши на низку стратегічних і практичних причин, чому для Ірану ракетний удар по Україні не є пріоритетом.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, за словами Кулеби, Ірану не має сенсу здійснювати ракетні удари по Україні, оскільки такі дії не сприяють досягненню жодної важливої стратегічної мети для Тегерана. Натомість існують значно більш важливі цілі в регіоні, на яких Іран може зосередити свої ресурси, зокрема ракети, які в першу чергу можуть бути використані для впливу на найближчі сусідні країни або ж для досягнення інших політичних цілей у Близькому Сході.

"Я буду дуже здивований, якщо Іран дійсно завдасть ракетного удару по території України. Я просто не розумію, навіщо їм це потрібно", — зазначив Кулеба.

На його думку, такий крок був би нелогічним і не мав би достатнього стратегічного обґрунтування. Він також підкреслив, що безпілотники Ірану навряд чи здолають таку велику відстань, а самі ракети є надзвичайно цінними ресурсами, які Іран повинен використовувати обережно, з огляду на обмежену кількість.

Кулеба також вказав, що навіть у випадку, якщо Іран наважиться на ракетний удар по Україні, це навряд чи буде масованою атакою. Одна чи дві ракети не можуть суттєво вплинути на хід війни, і постає питання: яка конкретно мета таких атак?

Крім того, ексміністр закордонних справ зазначив, що Іран володіє балістичними ракетами з дальністю стрільби до 2000 км, але є припущення, що ці ракети можуть досягати навіть 2500 км. Проте це не змінює загальної картини, оскільки навіть з такою дальністю їх використання для атак на Україну виглядає надзвичайно малоймовірним і неефективним.

