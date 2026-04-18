Удары не сломили Тегеран: разведка США предупреждает о скрытой силе Ирана

Иран сохраняет значительный военный потенциал, несмотря на масштабные удары коалиции, и продолжает представлять серьезную угрозу для США и их партнеров. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава Defense Intelligence Agency генерал-лейтенант Джеймс Х. Адамс, сообщает The Washington Times.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на разрушение части военной инфраструктуры, Тегеран по-прежнему располагает тысячами ракет и беспилотников, способных наносить удары по силам США и их союзников по всему региону. Масштабные атаки, в том числе в рамках операции "Эпическая ярость", ослабили позиции Ирана, однако не ликвидировали его ключевые возможности.

Генерал подчеркнул, что Иран адаптирует стратегию и смещает акцент на асимметричные методы ведения войны. Речь идет о поддержке союзных группировок, включая Хезболла и иракские шиитские формирования, которые уже осуществили сотни атак на американские и израильские цели.

Особую обеспокоенность вызывает рост киберугроз. По данным разведки, в марте была зафиксирована первая с 2014 года разрушительная кибератака, связанная с Ираном, направленная против американской компании. В США считают, что такие действия продолжатся и станут одним из ключевых инструментов давления.

Кроме того, Тегеран, по оценкам разведки, расширяет свои цели – от простого сохранения режима до попыток сдерживания дальнейших атак и получения уступок, в том числе через влияние на Ормузский пролив.

Несмотря на внутреннее недовольство, власти удерживают контроль в стране и предпринимают меры для предотвращения протестов. Параллельно Иран восстанавливает военный потенциал, модернизирует вооружения и перестраивает систему командования после потерь среди руководства.

Что касается ядерной программы, формальный запрет на создание оружия сохраняется, однако дальнейший курс нового руководства остается неопределенным. В то же время Тегеран продолжает координировать действия союзников, включая давление на группировки в регионе, стремясь усилить влияние и контролировать уровень эскалации.

