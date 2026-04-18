Удари не зламали Тегеран: розвідка США попереджає про приховану силу Ірану

Іран зберігає значний військовий потенціал, незважаючи на масштабні удари коаліції, і продовжує становити серйозну загрозу для США та їхніх партнерів. Про це на слуханнях у Конгресі заявив глава Defense Intelligence Agency генерал-лейтенант Джеймс Х. Адамс, повідомляє The Washington Times.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За його словами, незважаючи на руйнування частини військової інфраструктури, Тегеран, як і раніше, має в своєму розпорядженні тисячі ракет і безпілотників, здатних завдавати ударів по силах США та їх союзників по всьому регіону. Масштабні атаки, у тому числі в рамках операції "Епічна лють", послабили позиції Ірану, проте не ліквідували його ключових можливостей.

Генерал наголосив, що Іран адаптує стратегію та зміщує акцент на асиметричні методи ведення війни. Йдеться про підтримку союзних угруповань, включаючи Хезболла та іракські формування шиїтів, які вже здійснили сотні атак на американські та ізраїльські цілі.

Особливе занепокоєння викликає зростання кіберзагроз. За даними розвідки, у березні було зафіксовано першу з 2014 року руйнівну кібератаку, пов'язану з Іраном, спрямовану проти американської компанії. У США вважають, що такі дії продовжаться і стануть одним із ключових інструментів тиску.

Крім того, Тегеран, за оцінками розвідки, розширює свої цілі – від простого збереження режиму до спроб стримування подальших атак та отримання поступок, у тому числі через вплив на Ормузьку протоку.

Незважаючи на внутрішнє невдоволення, влада утримує контроль у країні і вживає заходів для запобігання протестам. Паралельно Іран відновлює військовий потенціал, модернізує озброєння та перебудовує систему командування після втрат серед керівництва.

Щодо ядерної програми, формальна заборона на створення зброї зберігається, проте подальший курс нового керівництва залишається невизначеним. У той же час, Тегеран продовжує координувати дії союзників, включаючи тиск на угруповання в регіоні, прагнучи посилити вплив і контролювати рівень ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нафта на паузі: чому танкери тікають від Ормузької протоки, незважаючи на обіцянки Ірану.



