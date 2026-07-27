Угроза удара из Ирана: какие баллистические ракеты долетят до украинских городов

Глава МИД Ирана Ибрагим Азизи прямо пригрозил Украине возмездием из-за удара по иранскому судну в Каспийском море, транспортировавшем вооружение. В Тегеране заявили, что этот удар якобы "был по приказу Израиля" и "не останется без ответа".

Обстрел. Иллюстративное фото

Несмотря на пропагандистскую риторику, у Ирана действительно баллистические ракеты средней дальности, которые из северных районов страны способны достичь украинских городов, пишет издание Defense Express.

В потенциальном арсенале Тегерана есть несколько опасных разработок:

Ghadr и Emad: одноступенчатые жидкотопливные ракеты с дальностью до 1800–2000 км и боевой частью около 750 кг. Они являются модификациями Shahab-3, основанной на советских и северокорейских технологиях.

Sejjil: двухступенчатая твердотопливная ракета (дальность 2000 км от БЧ 700 кг или 1000 км от БЧ 1500 кг). Твердое топливо позволяет запускать ее гораздо более оперативно.

Khorramshahr: самая опасная ракета с дальностью до 4000 км (или 2000 км с мощной БЖД до 1500 кг). Для нее разработана разрывная кассетная часть с 20 отдельными боевыми блоками, которые разлетаются в радиусе 8 км и предназначены для поражения городов.

Сбивать такие ракеты очень тяжело. Для эффективного противодействия моделям Ghadr, Emad и Sejjil требуются комплексы ПРО уровня THAAD или Arrow-2, поскольку возможности Patriot против ракет средней дальности ограничены. Перехват же Khorramshahr зависит от высоты обособления ее боевых блоков. В то же время эксперты отмечают, что запасы этих ракет в Иране существенно истощены из-за недавних атак на Израиль и ударов США и Израиля по складам и заводам Тегерана во время операции Epic Fury.

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