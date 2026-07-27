Загроза удару з Ірану: які балістичні ракети долетять до українських міст

Очільник МЗС Ірану Ібрагім Азізі прямо пригрозив Україні відплатою через удар по іранському судну в Каспійському морі, яке транспортувало озброєння. У Тегерані заявили, що цей удар нібито "був здійснений за наказом Ізраїлю" і "не залишиться без відповіді".

Обстріл. Ілюстративне фото

Попри пропагандистську риторику, Іран справді має балістичні ракети середньої дальності, які з північних районів країни здатні досягти українських міст, пише видання Defense Express.

У потенційному арсеналі Тегерана є кілька небезпечних розробок:

Ghadr та Emad: одноступеневі рідиннопаливні ракети з дальністю до 1800–2000 км і бойовою частиною близько 750 кг. Вони є модифікаціями Shahab-3, яка базується на радянських та північнокорейських технологіях.

Sejjil: двоступенева твердопаливна ракета (дальність 2000 км з БЧ 700 кг або 1000 км з БЧ 1500 кг). Тверде паливо дозволяє запускати її значно оперативніше.

Khorramshahr: найнебезпечніша ракета з дальністю до 4000 км (або 2000 км із потужною БЧ до 1500 кг). Для неї розроблено розривну касетну частину з 20 окремими бойовими блоками, які розлітаються в радіусі 8 км і призначені для ураження міст.

Збивати такі ракети надзвичайно важко. Для ефективної протидії моделям Ghadr, Emad та Sejjil потрібні комплекси ПРО рівня THAAD чи Arrow-2, оскільки можливості Patriot проти ракет середньої дальності є обмеженими. Перехоплення ж Khorramshahr залежить від висоти відокремлення її бойових блоків. Водночас експерти зазначають, що запаси цих ракет в Ірану суттєво виснажені через нещодавні атаки на Ізраїль та удари США й Ізраїлю по складах і заводах Тегерана під час операції Epic Fury.

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