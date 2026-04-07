Украина готова удивить мир в Ормузском проливе: Зеленский намекнул на новой миссии
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готова удивить мир в Ормузском проливе: Зеленский намекнул на новой миссии

Киев может применить опыт Черного моря: от морских дронов до конвоев, но официального запроса еще нет

7 апреля 2026, 14:38
Кравцев Сергей

На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Украина заявила о готовности присоединиться к ее разблокированию. В то же время, как сообщает Euronews, ни одна страна пока официально не обращалась в Киев с соответствующим предложением.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для обсуждения участия в урегулировании кризиса.

По его словам, ситуация в Персидском заливе во многом напоминает опыт Украины в Черном море, где удалось обеспечить функционирование зернового коридора, несмотря на постоянные угрозы.

Среди возможных инструментов – сопровождение судов военными конвоями, применение систем перехвата дронов, средств радиоэлектронной борьбы, а также использование морских беспилотников. Не исключается и сценарий частичного контроля над проливом для обеспечения безопасности судоходства.

Украина имеет значительный практический опыт противодействия воздушным и морским угрозам, в частности, атакам иранских дронов типа Shahed. Важную роль могут сыграть украинские разработки – морские дроны Magura V5, Sea Baby и Mamay, уже доказавшие эффективность в уничтожении военных целей, включая корабля.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических маршрутов мира, через который проходит значительная часть глобальных поставок нефти и газа. Ее блокировка создает серьезные риски для мировой экономики и энергетической безопасности.

Для Украины потенциальное участие в такой операции может иметь стратегическое значение. Киев уже развивает партнерство со странами Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Такие шаги открывают новые возможности для экспорта оборонных технологий и усиления роли Украины как игрока безопасности на международной арене.

Источник: https://www.euronews.com/2026/04/06/how-can-ukraine-help-unlock-the-strait-of-hormuz
