Україна готова здивувати світ в Ормузькій протоці: Зеленський натякнув на нову місію

На тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки Україна заявила про готовність долучитися до її розблокування. Водночас, як повідомляє Euronews, жодна країна поки офіційно не зверталася до Києва з відповідною пропозицією.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкрита до обговорення участі у врегулюванні кризи.

За його словами, ситуація в Перській затоці багато в чому нагадує досвід України у Чорному морі, де вдалося забезпечити функціонування зернового коридору попри постійні загрози.

Серед можливих інструментів – супровід суден військовими конвоями, застосування систем перехоплення дронів, засобів радіоелектронної боротьби, а також використання морських безпілотників. Не виключається і сценарій часткового контролю над протокою для гарантування безпеки судноплавства.

Україна має значний практичний досвід протидії повітряним і морським загрозам, зокрема атакам іранських дронів типу Shahed. Важливу роль можуть відіграти українські розробки – морські дрони Magura V5, Sea Baby та Mamay, які вже довели ефективність у знищенні військових цілей, включно з кораблями.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти й газу. Її блокування створює серйозні ризики для світової економіки та енергетичної безпеки.

Для України потенційна участь у такій операції може мати стратегічне значення. Київ уже розвиває партнерство з країнами Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Такі кроки відкривають нові можливості для експорту оборонних технологій і посилення ролі України як безпекового гравця на міжнародній арені.

