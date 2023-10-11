Уже не только ХАМАС: СМИ прогнозируют, что Израилю грозит война на 5 фронтах

Израильской армии придется противостоять не только боевикам ХАМАС, с которыми бы ЦАХАЛ разобрался за считанные дни. Скорее всего против Израиля может выступить Ливан, Сирия, Иран и палестинцы Западного берега реки Иордан. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild", со ссылкой на специалистов ближневосточного центра "Le Beck".

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и потому не могут просто оставаться в стороне... Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше приведет его в угол и приведет к многосторонней войне", — предполагают эксперты.

Утверждается, что Иран уже демонстрировал способность вступить в войну на нескольких фронтах.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли происходящее на Ближнем Востоке отразиться на Украине – какие есть риски.

Также издание "Комментарии" сообщало – в среду, 11 октября, на пятые сутки после атаки ХАМАС, Израиль атакуют уже с трех сторон (Палестина, Ливан, Сирия), а его вооруженные силы (ЦАХАЛ) получили приказ полностью уничтожить ХАМАС. Сектор Газа находятся под мощными ударами, а наземная операция израильтян там, похоже, вопрос времени. В эскалации на Ближнем Востоке явно прослеживается не только иранский, но и российский след. И Украина постоянно делает на этом акценты. Как ситуация может развиваться дальше? Почему пожары войны, вспыхивают в последнее время слишком часто? Можно ли считать, что это не локальное, а глобальное явление, на которое пришел черед реагировать более жестко, чем реагировал ранее тот же коллективный Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



