Может ли происходящее на Ближнем Востоке отразиться на Украине – какие риски

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Кравцев Сергей
Обострение на Ближнем Востоке, где пошли третьи сутки войны между Израилем и ХАМАС, активно обсуждается в ракурсе российско-украинской войны. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нужно использовать обострение ситуации в Израиле как пример для союзников о неэффективности такой модели защиты для Украины. Военный эксперт, участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман уверяет, что боевые действия в Израиле, возможно, усложнят поставки некоторого вооружения и боеприпасов в Украину. Польский президент Анджей Дуда не сомневается, что обострение на Ближнем Востоке выгодно РФ, так как война между ХАМАС и Израилем отвлекает внимание мира от происходящего в Украине. А вот в США предполагают, что дело тут не в отвлечении внимания от Украины, рассматривая происходящее на Ближнем Востоке исключительно как региональные интриги определенных игроков. Какие выводы из ситуации должна сделать Украина, как происходящее отразится на нашей стране? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что последствия эскалации на Ближнем Востоке для нашей страны зависят от того, как ситуация будет развиваться далее.
Израиль, напоминает Руслан Бортник, является одним из немногих союзников США вне НАТО, имея от них гарантии поддержки, безопасности. И нынешнее обострение в Израиле вынуждается Штаты реализовать свой союзнический долг, направив туда свою военную и финансовую помощь.
С другой стороны, продолжает он, израильский кризис может восстановить двухпартийный консенсус в Конгрессе, открыв дорогу к восстановлению его конструктивной работы.
Он также предполагает, что, если эскалация на Ближнем Востоке затянется, это ухудшит шансы Байдена на переизбрание, улучшив их для Трампа. Со всеми неприятными для нас последствиями.
Но всё это, подчеркивает собеседник "Комментариев", пока лишь риски, трансформация которых в последствия зависит от длительности конфликта. Чем дольше он тянется, тем больше вероятности, что Украине придется пересматривать свои военные планы, переходя от наступления к стратегической обороне. Если же в ближайшие недели Израиль достигнет безусловного успеха и война закончится, последствия для Украины окажутся не особо существенными.
По мнению Руслана Бортника, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке еще раз показывает, что любой конфликт, даже непропорциональных противников (военно-экономически Израиль куда сильнее ХАМАСа, Палестины в целом), любая война без политического урегулирования (как в Нагорном Карабахе) рано или поздно снова трансформируется в горячую фазу, так или иначе втягивая в свою орбиту других игроков. Потому так важна не заморозка войны, не перемирие, а прочные и справедливые мирные соглашения, заключает эксперт.
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что война в Израиле имеет очень много общих признаков с войной в Украине.
Но, акцентирует он, в отличие от Украины, Израилю придется действовать в более широком ареале. Нанося удары по территории Ирана, Ирака, где есть базы КСИР (Корпус стражей исламской революции), а также, очевидно, по территории Ливана и Сирии (Хезболла).
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