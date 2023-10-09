Может ли происходящее на Ближнем Востоке отразиться на Украине – какие риски

Обострение на Ближнем Востоке, где пошли третьи сутки войны между Израилем и ХАМАС, активно обсуждается в ракурсе российско-украинской войны. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нужно использовать обострение ситуации в Израиле как пример для союзников о неэффективности такой модели защиты для Украины. Военный эксперт, участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман уверяет, что боевые действия в Израиле, возможно, усложнят поставки некоторого вооружения и боеприпасов в Украину. Польский президент Анджей Дуда не сомневается, что обострение на Ближнем Востоке выгодно РФ, так как война между ХАМАС и Израилем отвлекает внимание мира от происходящего в Украине. А вот в США предполагают, что дело тут не в отвлечении внимания от Украины, рассматривая происходящее на Ближнем Востоке исключительно как региональные интриги определенных игроков. Какие выводы из ситуации должна сделать Украина, как происходящее отразится на нашей стране? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Есть вероятность, что Украине придется пересматривать свои военные планы

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что последствия эскалации на Ближнем Востоке для нашей страны зависят от того, как ситуация будет развиваться далее.

(которая уже обменивается с ЦАХАЛ – Армией обороны Израиля – ударами на израильско-ливанской границе ), втягиванием сюда Ливана, Сирии, Ирана, тогда последствия для Украины окажутся куда более значимыми, а то и решающими. Ведь это может сократить наши возможности для проведения наступательных операций по освобождению своей территории". "Если нынешнее обострение ограничиться локальными операциями израильской армии, нанесением бомбовых ударов (а, судя по всему, не ограничится), то влияние на Украину будет не критическим, – поясняет эксперт. – Если же всё трансформируется в полноценную войну на Ближнем Востоке, с участием Хезболлы

Израиль, напоминает Руслан Бортник, является одним из немногих союзников США вне НАТО, имея от них гарантии поддержки, безопасности. И нынешнее обострение в Израиле вынуждается Штаты реализовать свой союзнический долг, направив туда свою военную и финансовую помощь.

очевидно, что помощь пойдет из резервов Пентагона, ресурсов Белого дома. И часть этой помощи, однозначно, могла при другом раскладе оказаться в Украине", – отмечает политолог. "С учетом того, что Конгресс остается блокированным

С другой стороны, продолжает он, израильский кризис может восстановить двухпартийный консенсус в Конгрессе, открыв дорогу к восстановлению его конструктивной работы.

"Следует также понимать, что кризис на Ближнем Востоке может ударить по энергетическим рынкам. Этот регион занимает ведущую роль в глобальной экономике по части добычи нефти и газа. Соответственно, цены на них могут взлететь, от чего будут страдать наши ключевые союзники (США, Европа) и сама Украина. В то же время, наши оппоненты — РФ и Иран — получат дополнительную прибыль, направляя ее, в том числе, на войну", – говорит Руслан Бортник.

Он также предполагает, что, если эскалация на Ближнем Востоке затянется, это ухудшит шансы Байдена на переизбрание, улучшив их для Трампа. Со всеми неприятными для нас последствиями.

"Есть опасения и внутриполитического кризиса в Израиле, что приведет к внеочередным парламентским выборам, снизив вероятность плодотворного сотрудничества между нашими странами, – считает эксперт. – Напомню, что в последнее время велись разговоры о возможных поставках в Украину израильских вооружений — впервые с 2014 года".

Но всё это, подчеркивает собеседник "Комментариев", пока лишь риски, трансформация которых в последствия зависит от длительности конфликта. Чем дольше он тянется, тем больше вероятности, что Украине придется пересматривать свои военные планы, переходя от наступления к стратегической обороне. Если же в ближайшие недели Израиль достигнет безусловного успеха и война закончится, последствия для Украины окажутся не особо существенными.

По мнению Руслана Бортника, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке еще раз показывает, что любой конфликт, даже непропорциональных противников (военно-экономически Израиль куда сильнее ХАМАСа, Палестины в целом), любая война без политического урегулирования (как в Нагорном Карабахе) рано или поздно снова трансформируется в горячую фазу, так или иначе втягивая в свою орбиту других игроков. Потому так важна не заморозка войны, не перемирие, а прочные и справедливые мирные соглашения, заключает эксперт.

В отличие от Украины, Израилю придется действовать в более широком ареале

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что война в Израиле имеет очень много общих признаков с войной в Украине.

"И самая главная из них – человеконенавистническое убийство мирных людей. Что же касается страха относительно уменьшения поставок вооружений со стороны, в первую очередь, США, то здесь Израиль выглядит более самодостаточным, учитывая самую современную авиацию. Поэтому с первых часов мы наблюдаем активное включение авиации в действие", – поясняет эксперт.

Но, акцентирует он, в отличие от Украины, Израилю придется действовать в более широком ареале. Нанося удары по территории Ирана, Ирака, где есть базы КСИР (Корпус стражей исламской революции), а также, очевидно, по территории Ливана и Сирии (Хезболла).

"Украинский пакет вооруженной помощи живет собственной логикой, – отмечает Владимир Цыбулько. – Тем более, что операция ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может длиться от силы две недели. И, если удастся перебить террористов, важно радикально изменить роль и место сектора Газа. Предложить другую модель отношений для населения этого анклава, по сути не имеющего никаких шансов на нормальное существование в условиях доминирования ХАМАС".

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