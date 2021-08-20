В аэропорту Кабула шесть тысяч ждут эвакуации из Афганистана

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Ольга Чародий
По состоянию на 19 августа в международном аэропорту Кабула шесть
тысяч человек ждут на посадку на
авиарейсы для эвакуации из Афганистана. Об этом во время брифинга сообщил спикер
Госдепартамента США Нед Прайс.
Кабул - фото из открытых источников
В Кабул все еще прилетают представители внешнеполитического
американского ведомства, чтобы помочь афганцам, которые имеют право на
эвакуацию, в оформлении иммиграционных документов. По словам Прайса, всего за
одну ночь США удалось значительно увеличить количество американских граждан и
афганцев, которые имеют право на эвакуацию или иммиграции в США. Они в аэропорту
Кабула ждут вылета в США.
Американские специалисты, занимающиеся иммиграционными визами, работают не только в Кабуле, но и в Катаре и Кувейте. США не могут принимать афганских граждан, которые еще не получили иммиграционных виз, но имеют право на эвакуацию. Процесс получения американской визы — длительный и сложный. Заявителей проверяют очень тщательно и по несколько раз. В посольстве США в Кабуле заявили, что не имеют возможности организовать безопасный проход в аэропорт своим гражданам, имеющим право на эвакуацию.15 августа боевики "Талибана" заявили, что контролируют 100% территории Афганистана. Тогда они согласились на переходное правительство, которое должен был возглавить бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали.
Напомним, впервые с тех пор, Афганистан захватили талибы, президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. Он заявил, что военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа. Ранее дату 31 августа называли крайним сроком для вывода американских военных. Такой вариант рассматривают, если до конца месяца в Афганистане еще оставаться граждане США, желающие покинуть страну.
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