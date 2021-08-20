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Главная Новости Мир Ближний Восток В аэропорту Кабула шесть тысяч ждут эвакуации из Афганистана
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В аэропорту Кабула шесть тысяч ждут эвакуации из Афганистана

В посольстве США в Кабуле заявили, что не имеют возможности организовать безопасный проход в аэропорт

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

По состоянию на 19 августа в международном аэропорту Кабула шесть тысяч  человек ждут на посадку на авиарейсы для эвакуации из Афганистана. Об этом во время брифинга сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В аэропорту Кабула шесть тысяч ждут эвакуации из Афганистана

Кабул - фото из открытых источников

В Кабул все еще прилетают представители внешнеполитического американского ведомства, чтобы помочь афганцам, которые имеют право на эвакуацию, в оформлении иммиграционных документов. По словам Прайса, всего за одну ночь США удалось значительно увеличить количество американских граждан и афганцев, которые имеют право на эвакуацию или иммиграции в США. Они в аэропорту Кабула ждут вылета в США.

Американские специалисты, занимающиеся иммиграционными визами, работают не только в Кабуле, но и в Катаре и Кувейте. США не могут принимать афганских граждан, которые еще не получили иммиграционных виз, но имеют право на эвакуацию. Процесс получения американской визы — длительный и сложный. Заявителей проверяют очень тщательно и по несколько раз. В посольстве США в Кабуле заявили, что не имеют возможности организовать безопасный проход в аэропорт своим гражданам, имеющим право на эвакуацию.15 августа боевики "Талибана" заявили, что контролируют 100% территории Афганистана. Тогда они согласились на переходное правительство, которое должен был возглавить бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали.

Напомним, впервые с тех пор, Афганистан захватили талибы, президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. Он заявил, что военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа. Ранее дату 31 августа называли крайним сроком для вывода американских военных. Такой вариант рассматривают, если до конца месяца в Афганистане еще оставаться граждане США, желающие покинуть страну.





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Источник: https://twitter.com/StateDept/status/1428419719749582849
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