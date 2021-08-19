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Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане

Если будет необходимо, военные США останутся в Афганистане после 31 августа

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Впервые с тех пор, Афганистан захватили талибы, п резидент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. Он заявил, что военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа. Ранее дату 31 августа называли крайним сроком для вывода американских военных. Такой вариант рассматривают, если до конца месяца в Афганистане еще оставаться граждане США, желающие покинуть страну.

Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане

Джо Байден. Фото из открытых источников

"Мы не уйдем, пока всех не вытянем", — заверил Байден.

Талибы сейчас не препятствуют иностранцам, которые направляются в аэропорт Кабула, однако контролируют практически весь город, в частности, районы рядом с аэропортом.

После разгрома афганской армии и правительства, США должны были принять решение, менять планы. По словам американского президента, альтернативой продолжение вывода войск было бы наращивание военного присутствия. По его словам, это был простой выбор.

Сейчас в Афганистане остаются от 10 до 15 000 американцев. Кроме того, США хотят эвакуировать 50-65 тыс. афганцев, сотрудничавших с американской миссией.

В Пентагоне говорят, что США уже смогли вывезти из Афганистана примерно 5000 человек.

Как ранее информировал портал "Комментарии", Байден непреклонен — США не передумают, Вашингтон продолжит выводить войска из Афганистана. Президент США Джо Байден вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель признал ошибочность решений администрации США в Афганистане. В то же время лидер американцев не стал ставить под сомнение решение о том, чтобы вывести войска с территории страны. Байден уверен, что солдаты США не должны погибать в той войне, где сами афганцы не готовы бороться за свою страну.  


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58266139?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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