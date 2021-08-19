Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане

Впервые с тех пор, Афганистан захватили талибы, п резидент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. Он заявил, что военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа. Ранее дату 31 августа называли крайним сроком для вывода американских военных. Такой вариант рассматривают, если до конца месяца в Афганистане еще оставаться граждане США, желающие покинуть страну.

Джо Байден. Фото из открытых источников

"Мы не уйдем, пока всех не вытянем", — заверил Байден.

Талибы сейчас не препятствуют иностранцам, которые направляются в аэропорт Кабула, однако контролируют практически весь город, в частности, районы рядом с аэропортом.



После разгрома афганской армии и правительства, США должны были принять решение, менять планы. По словам американского президента, альтернативой продолжение вывода войск было бы наращивание военного присутствия. По его словам, это был простой выбор.



Сейчас в Афганистане остаются от 10 до 15 000 американцев. Кроме того, США хотят эвакуировать 50-65 тыс. афганцев, сотрудничавших с американской миссией.

В Пентагоне говорят, что США уже смогли вывезти из Афганистана примерно 5000 человек.

Как ранее информировал портал "Комментарии", Байден непреклонен — США не передумают, Вашингтон продолжит выводить войска из Афганистана. Президент США Джо Байден вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель признал ошибочность решений администрации США в Афганистане. В то же время лидер американцев не стал ставить под сомнение решение о том, чтобы вывести войска с территории страны. Байден уверен, что солдаты США не должны погибать в той войне, где сами афганцы не готовы бороться за свою страну.

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