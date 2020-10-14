В Афганистане разбились два вертолета: есть жертвы

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Таисия Ерохина
Два афганских
военных вертолета столкнулись и потерпели крушение в Гильменде, сообщает местный
телеканал Tolo News.
Авария произошла в
ночь на 14 октября. Крушение потерпели вертолеты афганских ВВС в районе Нава на
юге Гильменда. По данным источников журналистов, в катастрофе погибли от восьми
до 15 человек. Сообщается, что умерли оба пилота. Также есть информация, что столкновение
произошло после высадки вертолетами спецназа и погрузки в них раненых.
В Минобороны
инцидент пока не прокомментировали. Но представитель администрации провинции
Омар Звак подтвердил, что в районе Нава произошел инцидент. Но подробностей он
не предоставил.
Пользователи
соцсетей утверждают, что столкнулись вертолеты американского производства Black
Hawk.
Добавим, что
провинция Гильменд, где произошла катастрофа, расположена возле границы
Афганистана с Пакистаном.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал вывести американских военных из Афганистана к Рождеству. Он анонсировал, что
количество американских военных уже за три последующих месяца сократится с 5
тыс до 2,5 тыс человек. Согласно заявлению Трампа, полный вывод военного
контингента США из Афганистана запланирован на май 2021 года.
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