В Афганистане разбились два вертолета: есть жертвы

Два афганских военных вертолета столкнулись и потерпели крушение в Гильменде, сообщает местный телеканал Tolo News.

Авария произошла в ночь на 14 октября. Крушение потерпели вертолеты афганских ВВС в районе Нава на юге Гильменда. По данным источников журналистов, в катастрофе погибли от восьми до 15 человек. Сообщается, что умерли оба пилота. Также есть информация, что столкновение произошло после высадки вертолетами спецназа и погрузки в них раненых.

В Минобороны инцидент пока не прокомментировали. Но представитель администрации провинции Омар Звак подтвердил, что в районе Нава произошел инцидент. Но подробностей он не предоставил.

Пользователи соцсетей утверждают, что столкнулись вертолеты американского производства Black Hawk.

Добавим, что провинция Гильменд, где произошла катастрофа, расположена возле границы Афганистана с Пакистаном.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал вывести американских военных из Афганистана к Рождеству. Он анонсировал, что количество американских военных уже за три последующих месяца сократится с 5 тыс до 2,5 тыс человек. Согласно заявлению Трампа, полный вывод военного контингента США из Афганистана запланирован на май 2021 года.

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