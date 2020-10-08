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Главная Новости Мир США Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана к Рождеству
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Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана к Рождеству

Согласно заявлению Трампа, полный вывод военного контингента США из Афганистана запланирован на май 2021 года

сегодня, 22:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести всех американских военных из Афганистана уже к Рождеству. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана к Рождеству

Источник: fbc.ua

Он анонсировал, что количество американских военных уже за три последующих месяца сократится с 5 тыс до 2,5 тыс человек. 

"Небольшое количество наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству", — отметил Трамп.

По словам лидера американского государства, такие действия предусмотрены трехсторонним договором, который был подписан правительствами США и Афганистана, а также руководителями радикального движения "Талибан".

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США хотели сделать виртуальные дебаты, но Трамп сразу же отказался.


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