Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана к Рождеству

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Дмитрий Симоненко
Президент
США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести всех американских военных
из Афганистана уже к Рождеству. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Источник: fbc.ua
Он анонсировал, что количество американских военных уже за три последующих месяца сократится с 5 тыс до 2,5 тыс человек.
По словам
лидера американского государства, такие действия предусмотрены трехсторонним договором, который был
подписан правительствами США и Афганистана, а также руководителями радикального
движения "Талибан".
Ранее
"Комментарии" писали о том, что в США хотели сделать виртуальные дебаты, но Трамп сразу же
отказался.
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