Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана к Рождеству

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести всех американских военных из Афганистана уже к Рождеству. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Источник: fbc.ua

Он анонсировал, что количество американских военных уже за три последующих месяца сократится с 5 тыс до 2,5 тыс человек.

"Небольшое количество наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству", — отметил Трамп.

По словам лидера американского государства, такие действия предусмотрены трехсторонним договором, который был подписан правительствами США и Афганистана, а также руководителями радикального движения "Талибан".

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США хотели сделать виртуальные дебаты, но Трамп сразу же отказался.

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