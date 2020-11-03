В Афганистане теракт – неизвестные напали на Кабульский университет: сообщается о десятках погибших

В Афганистане теракт – неизвестные совершили вооруженное нападение на Кабульский университет во время визита в учебное учреждение иранского посла. Об этом сообщает Reuters. Видео последствий можно посмотреть здесь.

Ответственность за нападение взяли на себя представители террористической организации ИГИЛ. Известно, что вооруженные люди ворвались на територию Университета, где шла книжная ярмарка и открыли стрельбу из автоматов, после чего, пытаясь скрыться от правоохранителей, в течение нескольких часов вели перестрелку. Сообщается о том, что жертвами теракта стали 35 человек, более полусотни получили ранения. Основная часть пострадавших и убитых – студенты Университета. И есть опасения, что число погибших будет увеличиваться, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, в Вене вчера австрийские СМИ распространили информацию о теракте в столице страны. Известно, что группа вооруженных неизвестных лиц напала одновременно на синагогу, еврейский национальный центр и еврейское кафе. Правоохранители Вены подтвердили информацию о теракте. Есть раненные и убитые.

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