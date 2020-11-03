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Главная Новости Мир Ближний Восток В Афганистане теракт – неизвестные напали на Кабульский университет: сообщается о десятках погибших
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В Афганистане теракт – неизвестные напали на Кабульский университет: сообщается о десятках погибших

Есть опасения, что число погибших будет увеличиваться

сегодня, 17:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Афганистане теракт – неизвестные совершили вооруженное нападение на  Кабульский университет во время визита в учебное учреждение иранского посла. Об этом сообщает Reuters. Видео последствий можно посмотреть здесь

В Афганистане теракт – неизвестные напали на Кабульский университет: сообщается о десятках погибших

Ответственность за нападение взяли на себя представители террористической организации ИГИЛ. Известно, что вооруженные люди ворвались на територию Университета, где шла книжная ярмарка и открыли стрельбу из автоматов, после чего, пытаясь скрыться от правоохранителей, в течение нескольких часов вели перестрелку. Сообщается о том, что жертвами теракта стали 35 человек, более полусотни получили ранения. Основная часть пострадавших и убитых – студенты Университета. И есть опасения, что число погибших будет увеличиваться, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, в Вене вчера австрийские СМИ распространили информацию о теракте в столице страны. Известно, что группа вооруженных неизвестных лиц напала одновременно на синагогу, еврейский национальный центр и еврейское кафе. Правоохранители Вены подтвердили информацию о теракте. Есть раненные и убитые.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-university/death-toll-from-kabul-university-attack-rises-to-at-least-35-government-sources-idUSKBN27J178?il=0
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