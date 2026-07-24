В Белом доме заговорили о крупнейшей военной операции: где США могут ввязаться в большую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность новой масштабной военной операции против Ирана, которая может превзойти по своим масштабам предыдущие американские удары. По словам главы Белого дома, окончательное решение пока не принято, однако подготовка к возможному развитию событий уже ведется.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами 23 июля, Трамп подчеркнул, что американские вооруженные силы находятся в полной готовности и способны начать операцию сразу после соответствующего приказа. Он отметил, что вариант нанесения беспрецедентного удара остается одним из ключевых сценариев, которые сейчас обсуждаются администрацией.

Президент также прокомментировал возможную роль Израиля. По его словам, Тель-Авив готов присоединиться к действиям США практически мгновенно, однако Вашингтон способен действовать самостоятельно. При этом Трамп признал, что вовлечение Израиля может привести к новым ответным действиям со стороны Тегерана и дальнейшему расширению конфликта.

Несмотря на жесткую риторику, американский лидер заявил, что Иран продолжает демонстрировать заинтересованность в переговорах. Однако, по его мнению, руководство исламской республики пока не готово идти на реальные уступки, поскольку "еще не почувствовало достаточного давления".

Источники в администрации США подтвердили, что окончательный приказ военным пока не отдан. На этом фоне новая волна напряженности на Ближнем Востоке уже вызвала резкий скачок мировых цен на нефть – стоимость барреля превысила отметку в 100 долларов.

Тем временем в Вашингтоне усиливаются политические разногласия. Палата представителей США вновь приняла резолюцию с призывом отказаться от дальнейшей военной кампании против Ирана. Примечательно, что документ поддержали и несколько республиканцев, выступивших вопреки позиции руководства собственной партии.

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