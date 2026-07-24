У Білому домі заговорили про найбільшу військову операцію: де США можуть вплутатися у велику війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість нової масштабної військової операції проти Ірану, яка може перевершити за своїми масштабами попередні американські удари. За словами глави Білого дому, остаточного рішення поки що не прийнято, проте підготовка до можливого розвитку подій уже ведеться.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами 23 липня, Трамп наголосив, що американські збройні сили перебувають у повній готовності і здатні розпочати операцію одразу після відповідного наказу. Він зазначив, що варіант завдання безпрецедентного удару залишається одним із ключових сценаріїв, які зараз обговорюються адміністрацією.

Президент також прокоментував можливу роль Ізраїлю. За його словами, Тель-Авів готовий приєднатися до дій США практично миттєво, проте Вашингтон здатний діяти самостійно. При цьому Трамп визнав, що залучення Ізраїлю може призвести до нових дій у відповідь з боку Тегерана і подальшого розширення конфлікту.

Незважаючи на жорстку риторику, американський лідер заявив, що Іран продовжує демонструвати зацікавленість у переговорах. Однак, на його думку, керівництво ісламської республіки поки що не готове йти на реальні поступки, оскільки "ще не відчуло достатнього тиску".

Джерела в адміністрації США підтвердили, що остаточного наказу військовим поки що не віддано. На цьому фоні нова хвиля напруженості на Близькому Сході вже викликала різкий стрибок світових цін на нафту – вартість барелю перевищила позначку 100 доларів.

Тим часом у Вашингтоні посилюються політичні суперечності. Палата представників США знову ухвалила резолюцію із закликом відмовитися від подальшої військової кампанії проти Ірану. Примітно, що документ підтримали і кілька республіканців, які виступили всупереч позиції керівництва партії.

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