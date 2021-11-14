В Египте - нашествие скорпионов: укушены более 500 человек

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Светлана Шкурупий
Асуан –
самый южный курорт в материковой части Египта сейчас страдает от нашествия
скорпионов. Опасные паукообразные животные уже покусали более 500 человек.
В Египте - нашествие скорпионов (фото из открытых источников)
Как
сообщает издание Ahram Online, скорпионы атаковали город из-за сильного ливня с
грозой и градом, который прошел в эту пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил.
Непогода вымыла членистоногих из своих убежищ, и они заполонили улицы и даже
проникли в дома местных жителей. От укусов скорпионов уже погибло трое человек,
а более 500 — пострадали.
В
некоторых частях Египта непогода продолжается до сих пор, но синоптики обещают
скорое улучшение и надеяться, что хищные животные вернуться в свои укрытия.
В
Министерстве здравоохранения страны рассказали, что центры, расположенные возле
гор и пустынь, уже получили дополнительные дозы противоядия. Но людей призывают
сидеть дома и избегать мест, где много деревьев.
Напомним,
в областном центре Ровенской области хозяин, зашедший помыть руки, увидел в своей ванной пресмыкающееся, которое не могло выбраться из трубы, потому что
ему мешала вставленная там сетка-клапан. Поэтому лесной гость не мог пробраться
в квартиру. Видеоролик с происшествием появился в социальных сетях.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что этим летом в Украине произошло нашествие рыжих слизней. Владельцы огородов начали замечать их еще пару лет назад, но в
маленьком количестве. Сейчас же людям приходится буквально защищать свой урожай
от вредителей.
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