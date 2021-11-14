В Египте - нашествие скорпионов: укушены более 500 человек

Асуан – самый южный курорт в материковой части Египта сейчас страдает от нашествия скорпионов. Опасные паукообразные животные уже покусали более 500 человек.

В Египте - нашествие скорпионов (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Ahram Online, скорпионы атаковали город из-за сильного ливня с грозой и градом, который прошел в эту пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил. Непогода вымыла членистоногих из своих убежищ, и они заполонили улицы и даже проникли в дома местных жителей. От укусов скорпионов уже погибло трое человек, а более 500 — пострадали.

В некоторых частях Египта непогода продолжается до сих пор, но синоптики обещают скорое улучшение и надеяться, что хищные животные вернуться в свои укрытия.

В Министерстве здравоохранения страны рассказали, что центры, расположенные возле гор и пустынь, уже получили дополнительные дозы противоядия. Но людей призывают сидеть дома и избегать мест, где много деревьев.

Напомним, в областном центре Ровенской области хозяин, зашедший помыть руки, увидел в своей ванной пресмыкающееся, которое не могло выбраться из трубы, потому что ему мешала вставленная там сетка-клапан. Поэтому лесной гость не мог пробраться в квартиру. Видеоролик с происшествием появился в социальных сетях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что этим летом в Украине произошло нашествие рыжих слизней. Владельцы огородов начали замечать их еще пару лет назад, но в маленьком количестве. Сейчас же людям приходится буквально защищать свой урожай от вредителей.

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