В Египте обнаружили первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон"

Власти Египта в прошлую пятницу, 17 декабря объявили об обнаруженных первых нескольких случаях нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает The Associated Press.

В стране нашли первые случаи (фото из открытых источников)

В заявлении говорится, что новый штамм болезни диагностировали у трех из 26 туристов из стран Южной Африки. Их сообщили о положительном результате тестов на коронавирус во время пребывания в международном аэропорту Каира.

Как отмечает египетское Министерство здравоохранения, у двух пациентов не было никаких симптомов нового штамма, еще один в состоянии легкого течения инфекции. В настоящее время трое больных изолированы в каирском госпитале.

За прошедшие сутки в этой стране зафиксировано более 900 новых случаев инфицирования коронавирусом и еще 43 смерти от этой болезни. Здесь, с начала пандемии инфицировано 373,5 тыс. египтян.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше подтвердили первый случай штамма "Омикрон" . Штамм "омикрон" польские медики обнаружили у 30-летней гражданки Лесото в польском городе Катовице. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши. Также чиновники добавили, что санитарная инспекция принимает все необходимые меры в связи с появлением этого штамма вируса в стране. Напомним, вчера, 15 декабря о первом случае заражения штаммом "омикрон" заявила Литва, став 26-й страной Европейского Союза, где известно о случаях этого варианта коронавируса. В настоящее время в ЕС зафиксировано 2127 случаев. Больше всего — в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51).

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