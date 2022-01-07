В Еврокомиссии заговорили о суверенитете Казахстана

Представители Европейской комиссии осуждают насилие и призывают к деэскалации ситуации в Казахстане, где началась "зачистка" протестующих. Об этом пишет Польское радио.



Протесты в Казахстане, фото из Twitter/румынская сотня

6 января в страну для подавления массовых протестов прибыли русские войска с миротворческой миссией. Также Александр Лукашенко заявил, что тоже отправляет туда своих военных и призвал протестующих покориться властям. Отметим, что Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 5 января президент Казахстана обратился за поддержкой к этой организации.



Как сообщила представитель председателя европарламента Жозепа Борреля Набила Массрали, миротворческая миссия с введением войск в Казахстан должна "проходить с уважением к суверенитету и независимости Казахстана".

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, во время протестов ранены более тысячи человек. В Алматы погибли несколько десятков демонстрантов и 13 полицейских, арестованы более двух тысяч граждан.

В стране из-за массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение и закрыли границы для въезда, также отключена интернет-связь. По данным Министерства иностранных дел Казахстана, ограничения по въезду и выезду будут продолжаться, пока будет действовать режим чрезвычайного положения.

Как сообщал портал "Комментарии", в ОБСЕ прокомментировали события в Казахстане. Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала обращение действующего главы организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Также мы писали, что Руслан Хасбулатов, бывший глава Верховного Совета РСФСР, сообщил, что сценарий Казахстана возможен для РФ, поэтому нужно пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.

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