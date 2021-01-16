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Главная Новости Мир Ближний Восток В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса
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В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

В Индии первыми вакцину получат медицинские работники, после них полицейские, военные, муниципальные работники и другие сотрудники критических сфер

сегодня, 21:35
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня  стартовала масштабная вакцинация от коронавируса в Индии. Об этом сообщает ВВС.

В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Вакцинация. Фото: bbc.com

Первым привился  от  коронавируса в прямом эфире премьер-министр страны Нарендра Моди, далее вакцинировались медицинские работники больниц. Вакцинировали сотрудников больниц по алфавитному порядку. Таким образом, прививку получили, у кого фамилия начинается на "А".

Следующими  на очереди будут люди пожилого возраста и те, кто серьезно болеет. После них полицейские, военные, муниципальные работники и другие сотрудники критических сфер. В первый день планируют  вакцинировать около 500  жителей страны.

"Пусть все будут здоровы и свободны от болезней", — написал Моди в Twitter.

Премьер призвал людей даже после вакцинации не забывать одевать маски и соблюдать дистанцию. Он отметил, что эксперты предполагают, что между приемами двух доз вакцины может пройти почти месяц.

Кроме того, Премьер призвал  соблюдать все меры безопасности поведения в общественном месте  и транспорте.

Напомним, согласно самым последним данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, опубликованным в начале ноября прошлого года, ограничения на поездки, вызванные пандемией коронавируса, отняли 4,7 трлн долларов из глобального валового внутреннего продукта только в 2020 году. Правда, врачи призывают придерживаться карантинных ограничений, так как пандемия коронавируса пока еще очень опасна для людей. По словам медиков, необходимо оставаться осторожными, потому что: вакцины не эффективны на 100%; требуются недели, чтобы создать иммунитет (после второго укола), мало что известно о передаче коронавируса, даже после вакцинации. 


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Источник: https://www.bbc.com/
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