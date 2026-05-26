В Иране приговорили к смертному приговору в отношении известного в прошлом бойца смешанных единоборств Голамрезы Хани Шакараба, которого официальный Тегеран обвинил в работе на иностранную разведку. Этот инцидент вызвал волну возмущения среди международных правозащитников, указывающих на тотальную фальсификацию дела и пытки во время следствия.

"В Иране казнили бывшего чемпиона по MMA Голамреза Хани Шакараба", — официально подтверждает государственное информационное агентство Tasnim.

Уроженец города Ардебиль выстроил успешную спортивную карьеру, работал профессиональным тренером и имел статус судьи международного класса. По информации мониторинговых групп, атлет некоторое время проживал в Турции, однако в 2025 году его задержали во время визита в Ирак на основании специального соглашения между странами и принудительно вернули на родину.

Иранская юстиция инкриминировала Шакарабу "шпионаж и сотрудничество с враждебным государством". По утверждению местных спецслужб под этой формулировкой следует понимать контакты с Израилем и его внешней разведкой Моссад.

Международные правозащитные институты Iran Human Rights и Hengaw выступили с жестким осуждением действий иранского режима. Они подчеркивают, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, подсудимый был лишен права на независимую защиту, а его показания, скорее всего, были выбиты силовиками.

Правозащитники заявляют о "непрозрачном процессе", обращая внимание на то, что "Шакарабу не дали свободно избрать адвоката, а признания могли быть получены под давлением".

Никаких значимых или публичных подтверждений вины спортсмена в шпионаже судебная система Ирана так и не обнародовала. Представители гуманитарных миссий констатируют, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Тегеран существенно увеличил количество политически мотивированных казней по вымышленным обвинениям по связям с израильской стороной.

