Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране казнили известного экс-чемпиона из MMA Голамреза Шакараба
НОВОСТИ

В Иране казнили известного экс-чемпиона из MMA Голамреза Шакараба

Непрозрачный суд и выбитые признания: правоохранители осудили казнь иранского спортсмена Шакараба

26 мая 2026, 18:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Иране приговорили к смертному приговору в отношении известного в прошлом бойца смешанных единоборств Голамрезы Хани Шакараба, которого официальный Тегеран обвинил в работе на иностранную разведку. Этот инцидент вызвал волну возмущения среди международных правозащитников, указывающих на тотальную фальсификацию дела и пытки во время следствия.

В Иране казнили известного экс-чемпиона из MMA Голамреза Шакараба

Боец ММА, которого казнили в Иране

"В Иране казнили бывшего чемпиона по MMA Голамреза Хани Шакараба", — официально подтверждает государственное информационное агентство Tasnim.

Уроженец города Ардебиль выстроил успешную спортивную карьеру, работал профессиональным тренером и имел статус судьи международного класса. По информации мониторинговых групп, атлет некоторое время проживал в Турции, однако в 2025 году его задержали во время визита в Ирак на основании специального соглашения между странами и принудительно вернули на родину.

Иранская юстиция инкриминировала Шакарабу "шпионаж и сотрудничество с враждебным государством". По утверждению местных спецслужб под этой формулировкой следует понимать контакты с Израилем и его внешней разведкой Моссад.

Международные правозащитные институты Iran Human Rights и Hengaw выступили с жестким осуждением действий иранского режима. Они подчеркивают, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, подсудимый был лишен права на независимую защиту, а его показания, скорее всего, были выбиты силовиками.

Правозащитники заявляют о "непрозрачном процессе", обращая внимание на то, что "Шакарабу не дали свободно избрать адвоката, а признания могли быть получены под давлением".

Никаких значимых или публичных подтверждений вины спортсмена в шпионаже судебная система Ирана так и не обнародовала. Представители гуманитарных миссий констатируют, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Тегеран существенно увеличил количество политически мотивированных казней по вымышленным обвинениям по связям с израильской стороной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Пекине завершился громкий судебный процесс над высокопоставленными военными чиновниками. В четверг, 7 мая, военный суд вынес решение по делу двух бывших министров обороны КНР — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу. Оба экспосадовца были признаны виновными в масштабной коррупции и приговорены к смертной казни.



