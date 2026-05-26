В Ірані стратили відомого ексчемпіона з MMA Голамрезу Шакараба

В Ірані виконали смертний вирок щодо відомого у минулому бійця змішаних єдиноборств Голамрези Хані Шакараба, якого офіційний Тегеран звинуватив у роботі на іноземну розвідку. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед міжнародних правозахисників, які вказують на тотальну фальсифікацію справи та катування під час слідства.

"В Ірані стратили колишнього чемпіона з MMA Голамрезу Хані Шакараба", — офіційно підтверджує державне інформаційне агентство Tasnim.

Уродженець міста Ардебіль побудував успішну спортивну кар'єру, працював професійним тренером і мав статус судді міжнародного класу. За інформацією моніторингових груп, атлет певний час проживав у Туреччині, проте у 2025 році його затримали під час візиту до Іраку на підставі спеціальної безпекової угоди між країнами і примусово повернули на батьківщину.

Іранська юстиція інкримінувала Шакарабу "шпигунство та співпрацю з ворожою державою". За твердженням місцевих спецслужб, під цим формулюванням слід розуміти контакти з Ізраїлем та його зовнішньою розвідкою Моссад.

Міжнародні правозахисні інституції Iran Human Rights та Hengaw виступили із жорстким засудженням дій іранського режиму. Вони наголошують, що судове засідання проходило у закритому режимі, підсудний був позбавлений права на незалежний захист, а його свідчення, найімовірніше, були вибиті силовиками.

Правозахисники заявляють про "непрозорий процес", звертаючи увагу на те, що "Шакарабу не дали вільно обрати адвоката, а зізнання могли бути отримані під тиском".

Жодних вагомих або публічних підтверджень провини спортсмена у шпигунстві судова система Ірану так і не оприлюднила. Представники гуманітарних місій констатують, що на тлі загострення на Близькому Сході Тегеран суттєво збільшив кількість політично вмотивованих страт за вигаданими звинуваченнями у зв'язках з ізраїльською стороною.

