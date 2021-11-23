В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ

В воскресенье, 21 ноября, в Тегеране иранский военный суд начал слушание по делу о сбитии военными в 2020 году украинского пассажирского самолета, в результате чего погибли 176 человек. Об этом сообщает агентство АР. На заседании присутствовало десять военнослужащих – все они подозреваемые "разного уровня". Также в судебном разбирательстве принимали участие семьи жертв авиакатастрофы и их адвокаты.

Иран (фото из открытых источников)

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не были выполнены в полном объеме, а запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной.



“В этой связи считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт. Мы призываем Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам”, – подытожили в МИД.

Суд заслушал заявления адвокатов семей жертв. Теперь известно, что следующее заседание будет объявлено после дальнейших расследований. В отчете заседания также не были названы подозреваемые.

Напомним, посол Украины получил приглашение поучаствовать в работе военного суда в Тегеране. На втором заседании, согласно заявлению пресс-службы МИД, его не будет. Именно во время второго заседания должен зачитываться обвинительный акт по делу. Суд рассматривает дело о падении украинского пассажирского самолета МАУ рейса PS-752. Первое заседание состоялось 21 ноября 2021 г. Отказ министерства от участия во втором заседании обосновывается тем, что иранская сторона не предоставила украинской стороне информацию в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!