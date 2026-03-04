В Иране напугали мир заявлением о продолжительности войны: что произошло

Иран не рассматривает возможность диалога с США и заявляет о готовности продолжать военные действия без определенных временных ограничений. Об этом сообщил старший помощник эксаятоллы Мохаммад Мохбер, передает The Times of Israel.

Фото: из открытых источников

По его словам, Тегеран не собирается вступать в переговоры с Вашингтоном и настроен действовать столько, сколько сочтет необходимым. Выступая в эфире государственного телевидения, Мохбер подчеркнул, что Иран "не доверял американцам", поэтому страна "не имеет оснований для каких-либо переговоров с ними".

"Мы можем продолжать войну сколь угодно", — подчеркнул он.

Таким образом, иранская сторона фактически исключает дипломатический путь урегулирования конфликта на этом этапе. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и активных военных действий с участием США и их союзников.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы "хочет разговаривать", однако в то же время добавил, что для переговоров "уже слишком поздно". Ранее американский лидер отмечал, что операция США и Израиля против Ирана может занять около четырех недель. По его словам, ход событий соответствует запланированному сценарию, а удары оказались более эффективными, чем ожидалось.

В то же время лидер меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис считает, что военная кампания может затянуться "несколько недель". Кроме того, в администрации Белого дома допускается возможность расширения участия американских сил, включая потенциальное введение военных подразделений в зону конфликта.

