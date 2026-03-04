В Ірані нажахали світ заявою про тривалість війни: що сталося

Іран не розглядає можливості діалогу зі США та заявляє про готовність продовжувати воєнні дії без визначених часових обмежень. Про це повідомив старший помічник ексаятоли Мохаммад Мохбер, передає The Times of Israel.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Тегеран не збирається вступати в переговори з Вашингтоном і налаштований діяти стільки, скільки вважатиме за необхідне. Виступаючи в ефірі державного телебачення, Мохбер підкреслив, що Іран "не довіряв американцям", а тому країна "не має підстав для будь-яких переговорів з ними".

"Ми можемо продовжувати війну скільки завгодно", — наголосив він.

Таким чином, іранська сторона фактично відкидає дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на цьому етапі. Заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та активних військових дій за участю США і їхніх союзників.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран нібито "хоче розмовляти", однак водночас додав, що для переговорів "вже занадто пізно". Раніше американський лідер зазначав, що операція США та Ізраїлю проти Ірану може тривати приблизно чотири тижні. За його словами, перебіг подій відповідає запланованому сценарію, а удари виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.

Водночас лідер меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс вважає, що військова кампанія може затягнутися "кілька тижнів". Крім того, в адміністрації Білого дому допускають можливість розширення участі американських сил, включно з потенційним введенням військових підрозділів у зону конфлікту.

