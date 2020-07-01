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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране прогремел мощный взрыв в клинике: 19 погибших (ВИДЕО)
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В Иране прогремел мощный взрыв в клинике: 19 погибших (ВИДЕО)

В столице Ирана Тегеране произошел взрыв в клинике, приведший к большим разрушениям и человеческим жертвам

1 июля 2020, 13:12
Автор:

Таисия Ерохина
В Иране прогремел мощный взрыв в клинике: 19 погибших (ВИДЕО)

В иранской столице Тегеране из-за мощного взрыва в медицинской клинике погибло как минимум 19 человек, передает ВВС со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел в клинике "Сен-Атар", где проводятся легкие операции и медицинские обследования вчера, 30 июня. На данный момент известно о 19 погибших. Но есть опасения, что это не окончательное число жертв. В момент взрыва в клинике пребывало около 25 сотрудников. Многие из них находились на верхних этажах, где расположены операционные, и некоторых огонь застал непосредственно во время операций.

По предварительной причине, авария была вызвана утечкой газа.

Добавим, что пожарные справились с огнем за несколько часов. Сообщается, что огнеборцам удалось спасти около 20 человек.

В Сети опубликовано видео последствий взрыва: на кадры попали огромные клубы дыма, вздымающиеся в небе.


Стоит отметить, что это уже второй взрыв за последние дни в столице Ирана. Несколько дней назад жителей Тегерана перепугал большой взрыв возле военного объекта. По данным СМИ и мнению местных, авария была неслучайной. Добавим, что в Сети появились видео момента взрыва возле военной базы в Тегеране.


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