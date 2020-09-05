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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране прогремел взрыв: пострадали сотни человек
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В Иране прогремел взрыв: пострадали сотни человек

В иранской деревне взорвалась цистерна с хлором

сегодня, 13:43
Автор:

Татьяна Веремеева

На западе Ирана поздно вечером в пятницу произошел взрыв цистерны с хлором, в результате чего пострадали больше 200 человек. Об этом пишет Al Arabiya.

По данным издания, взрыв произошел в результате халатного поведения водителя автомобиля, который перевозил цистерны с хлором. Информации о погибших нет. Все больницы Илама, провинции, в которой произошло происшествие, повысили уровень готовности к лечению раненых.

В Иране прогремел взрыв: пострадали сотни человек

Ранее "Комментарии" писали, что в центральной иранской провинции Исфахан произошел взрыв на электростанции. Обошлось без жертв. По данным иранских СМИ, причиной взрыва стал износ трансформатора на электростанции в Исламабаде. После происшествия в регионе, который обеспечивает электроэнергией эта электростанция, два часа не было света.

Напомним, правительство Ирана отказывается выплачивать денежную компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый пассажирский самолет, потому что он был застрахован в европейскими компаниями, а не иранскими.


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