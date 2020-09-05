В Иране прогремел взрыв: пострадали сотни человек

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Татьяна Веремеева
На западе Ирана поздно вечером в пятницу произошел взрыв
цистерны с хлором, в результате чего пострадали больше 200 человек. Об этом пишет
Al
Arabiya.
По данным издания, взрыв произошел в результате халатного
поведения водителя автомобиля, который перевозил цистерны с хлором. Информации
о погибших нет. Все больницы Илама, провинции, в которой произошло
происшествие, повысили уровень готовности к лечению раненых.
Ранее "Комментарии" писали, что в центральной иранской
провинции Исфахан произошел
взрыв на электростанции. Обошлось без жертв. По данным иранских СМИ,
причиной взрыва стал износ трансформатора на электростанции в Исламабаде. После
происшествия в регионе, который обеспечивает электроэнергией эта
электростанция, два часа не было света.
Напомним, правительство
Ирана отказывается выплачивать денежную компенсацию авиакомпании МАУ за
сбитый пассажирский самолет, потому что он был застрахован в европейскими
компаниями, а не иранскими.
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