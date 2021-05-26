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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране родители расчленили своего сына-режиссера за нежелание жениться
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В Иране родители расчленили своего сына-режиссера за нежелание жениться

Части человеческого тела случайно обнаружил местный житель в пригороде Тегерана

сегодня, 02:05
Автор:

Ольга Чародий

Ужасная история произошла в Иране, связанная с традициями семьи. 74-летняя мать и 81-летний отец убили своего сына-кинорежиссера Бабака Хоррамдина,  а ранее убили  дочку и  зятя.

В Иране родители расчленили своего сына-режиссера за нежелание жениться

Сначала пожилая пара убили своего зятя (фото из открытых источников)

Как  пишут "Вести Израиль по-русски", пожилые люди полностью  признались в содеянном, при этом заявив, что нисколько  не жалеют о случившемся.

Сначала  они  убили своего  зятя. Это было  10  лет  назад. Как  призналась  женщина из-за  агрессивного  характера мужчины, а три  года назад зарезали свою дочь. Своего сына-режиссера  они  решили убить и расчленить из-за того, что он  не хотел  женится,  а проводил время с молодыми актрисами.  Части человеческого тела случайно обнаружил местный житель в пригороде Тегерана. Мужчина заметил в мусорном баке пакеты и чемодан с человеческими останками и вызвал полицию. Правоохранители установили, что расчлененный труп принадлежит Хоррамдину, и прибыли в дом к его родителям.

Также иностранные СМИ пишут, что обычно убийц ждет смертная казнь, но те, кто лишает жизни своих детей, в Иране получают всего лишь 10 лет тюремного заключения.

Как сообщали ранее Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины Положай, совершенное в ноябре 2015 года.

Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном салоне. Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу. Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.


 


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Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/SyobVyOt00?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly
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