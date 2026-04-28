В Израиле пробили дно ответом Киеву из-за жалобы о "украденном зерне": детали скандала

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на заявления украинской стороны о возможной поставке в порт Хайфы зерна, которое, по утверждению Киева, могло быть вывезено с временно оккупированных территорий Украины.

Фото: из открытых источников

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что судно Panormitis якобы транспортирует зерно сомнительного происхождения в израильский порт. Украинская сторона расценила это потенциальный случай незаконного вывоза агропродукции и обратила внимание международных партнеров на инцидент.

В ответ Гидеон Саар подчеркнул, что подобные вопросы не могут решаться из-за публичных заявлений в медиапространстве или социальных сетях. По его словам, дипломатия между государствами, особенно дружественными, должна проходить исключительно через официальные каналы коммуникации.

Он подчеркнул, что обвинения сами по себе не доказательства, а никаких подтверждающих материалов со стороны Украины представлено не было. Также израильский министр отметил, что официальный запрос на правовую помощь по этому вопросу не поступал до момента публичных заявлений.

Саар добавил, что Израиль является правовым государством с независимой системой правоохранительных органов, действующих исключительно в рамках законодательства. Все возможные проверки, по его словам, будут производиться в установленном правовом порядке.

В то же время Андрей Сибига заявлял, что украинский МИД еще 15 апреля обращался к израильской стороне относительно предыдущего судна с подобным грузом, который уже прибыл в Хайфу. Украина выражала обеспокоенность тем, что реакция на эти обращения была недостаточной или запоздалой.

Ранее израильская сторона объясняла, что в случае предварительных инцидентов судна уже покинули порт, поэтому задержать их было невозможно.

По данным израильского издания Haaretz, в этом году в израильских портах могли быть разгружены несколько судов с зерном, которое связывает Киев с вывозом с оккупированных украинских территорий. Ситуация вызвала напряжение в дипломатическом диалоге между странами и требует дальнейших официальных разъяснений.

