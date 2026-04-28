В Ізраїлі пробили дно відповіддю Києву через скаргу про "вкрадене зерно": деталі скандалу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на заяви української сторони щодо можливого постачання до порту Хайфи зерна, яке, за твердженням Києва, могло бути вивезене з тимчасово окупованих територій України.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, що судно Panormitis нібито транспортує зерно сумнівного походження до ізраїльського порту. Українська сторона розцінила це як потенційний випадок незаконного вивезення агропродукції та звернула увагу міжнародних партнерів на інцидент.

У відповідь Гідеон Саар наголосив, що подібні питання не можуть вирішуватися через публічні заяви в медіапросторі або соціальних мережах. За його словами, дипломатія між державами, особливо дружніми, має відбуватися виключно через офіційні канали комунікації.

Він підкреслив, що звинувачення самі по собі не є доказами, а жодних підтверджувальних матеріалів із боку України представлено не було. Також ізраїльський міністр зауважив, що офіційного запиту на правову допомогу з цього питання не надходило до моменту публічних заяв.

Саар додав, що Ізраїль є правовою державою з незалежною системою правоохоронних органів, які діють виключно в межах законодавства. Усі можливі перевірки, за його словами, будуть здійснюватися у встановленому правовому порядку.

Водночас Андрій Сибіга заявляв, що українське МЗС ще 15 квітня зверталося до ізраїльської сторони щодо попереднього судна з подібним вантажем, яке вже прибуло до Хайфи. Україна висловлювала занепокоєння тим, що реакція на ці звернення була недостатньою або запізнілою.

Раніше ізраїльська сторона пояснювала, що у разі попередніх інцидентів судна вже залишили порт, тому затримати їх було неможливо.

За даними ізраїльського видання Haaretz, цього року в ізраїльських портах могли бути розвантажені кілька суден із зерном, яке Київ пов’язує з вивезенням з окупованих українських територій. Ситуація викликала напруження в дипломатичному діалозі між країнами та потребує подальших офіційних роз’яснень.

