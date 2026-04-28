logo

BTC/USD

76218

ETH/USD

2295.77

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Израиле резко ответили на угрозы Зеленского по поводу санкций
commentss НОВОСТИ Все новости

В Израиле резко ответили на угрозы Зеленского по поводу санкций

Шлемы, боеприпасы и больницы: Вальдигер напомнила Украине о поддержке со стороны Израиля

28 апреля 2026, 20:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава комитета по труду Кнессета Израиля Михаль Вальдигер резко отреагировала на возможные намерения Киева применить ограничения против ее страны. Политика не напомнила о масштабной помощи, которую израильская сторона оказывала украинцам.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Михаль Вальдигер выразила свое возмущение в социальной сети Х. Она напомнила, что ее государство активно поддерживало Украину в разных сферах во время полномасштабной войны, и считает упреки о санкциях несправедливыми.

"Помните, как мы строили больницы, снабжали боеприпасами, шлемами, средствами раннего оповещения — а теперь Украина грозится санкциями против Израиля", — подчеркнула председатель комитета по труду.

Представительница Израиля отметила, что такая позиция украинской стороны выглядит как полное игнорирование предыдущих дружеских шагов и гуманитарной помощи, выражавшихся в передаче медицинского оборудования и защитного снаряжения.

Завершая свое сообщение, израильская чиновник одним словом подытожила свою оценку нынешнего поведения украинской власти в этой ситуации.                                                                   

"Неблагодарность, одним словом", — резюмировала Михаль Вальдигер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прибытии в израильский порт судна с зерном, которое было незаконно вывезено Россией с временно оккупированных украинских территорий. По словам президента, покупка похищенного имущества влечет юридическую ответственность, а Украина уже готовит соответствующие санкции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости