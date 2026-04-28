В Израиле резко ответили на угрозы Зеленского по поводу санкций

Глава комитета по труду Кнессета Израиля Михаль Вальдигер резко отреагировала на возможные намерения Киева применить ограничения против ее страны. Политика не напомнила о масштабной помощи, которую израильская сторона оказывала украинцам.

Михаль Вальдигер выразила свое возмущение в социальной сети Х. Она напомнила, что ее государство активно поддерживало Украину в разных сферах во время полномасштабной войны, и считает упреки о санкциях несправедливыми.

"Помните, как мы строили больницы, снабжали боеприпасами, шлемами, средствами раннего оповещения — а теперь Украина грозится санкциями против Израиля", — подчеркнула председатель комитета по труду.

Представительница Израиля отметила, что такая позиция украинской стороны выглядит как полное игнорирование предыдущих дружеских шагов и гуманитарной помощи, выражавшихся в передаче медицинского оборудования и защитного снаряжения.

Завершая свое сообщение, израильская чиновник одним словом подытожила свою оценку нынешнего поведения украинской власти в этой ситуации.

"Неблагодарность, одним словом", — резюмировала Михаль Вальдигер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прибытии в израильский порт судна с зерном, которое было незаконно вывезено Россией с временно оккупированных украинских территорий. По словам президента, покупка похищенного имущества влечет юридическую ответственность, а Украина уже готовит соответствующие санкции.