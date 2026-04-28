В Ізраїлі різко відповіли на погрози Зеленського щодо санкцій

Голова комітету з праці Кнесету Ізраїлю Міхаль Вальдігер різко відреагувала на ймовірні наміри Києва застосувати обмеження проти її країни. Політикиня нагадала про масштабну допомогу, яку ізраїльська сторона надавала українцям.

Міхаль Вальдігер висловила своє обурення у соціальній мережі Х. Вона нагадала, що її держава активно підтримувала Україну в різних сферах під час повномасштабної війни, і вважає закиди про санкції несправедливими.

"Памʼятаєте, як ми будували лікарні, постачали боєприпаси, шоломи, засоби раннього сповіщення — а тепер Україна грозиться санкціями проти Ізраїлю", — підкреслила голова комітету з праці.

Представниця Ізраїлю зауважила, що така позиція української сторони виглядає як повне ігнорування попередніх дружніх кроків та гуманітарної допомоги, що виражалися у передачі медичного обладнання та захисного спорядження.

Завершуючи свій допис, ізраїльська посадовиця одним словом підсумувала свою оцінку нинішньої поведінки української влади у цій ситуації.

"Невдячність, одним словом", — резюмувала Міхаль Вальдігер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про прибуття до ізраїльського порту судна з зерном, яке було незаконно вивезене Росією з тимчасово окупованих українських територій. За словами президента, купівля викраденого майна тягне на юридичну відповідальність, а Україна вже готує відповідні санкції.