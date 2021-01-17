В Израиле у людей прививка против COVID-19 вызвала паралич лица

В конце декабря 2020 года Израиль начал массовую вакцинацию людей от коронавирусной инфекции. Но прививка начала приводить к побочным эффектам. 13 израильтян отметили, что после введения вакцины у них случился легкий лицевой паралич.

побочные действия вакцины / фото: Leigh Prather - stock.adobe.com

Один из мужчин, который пришел на вакцинацию, отметил, что спустя пару минут после введения препарата в организм почувствовал странную реакцию - у него началось онемение лица, длившееся около 28 часов. Пациент отметил, что других побочных действий не наблюдал, но не уверен, что согласится на введение второй дозы вакцины.

В Министерстве здравоохранения Израиля отметили, что легкий лицевой паралич может наблюдаться и у других людей после вакцинации от COVID-19. В таких случаях, вторую дозу препарата нельзя вводить до тех пор, пока онемение полностью не пройдет.

Известно, что в Израиле проходит массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. В первую очередь, в стране прививку получили медики, социальные работники и люди в возрасте старше 60 лет. В марте 2021 года в Израиле начнут вакцинировать детей.

Напомним, что на слабые побочные действия от препарата Pfizer жаловались и граждане Болгарии. Несколько человек после введения вакцины ощущали головокружение, головную боль и повышенную температуру тела. Но вскоре их состояние нормализовалось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад в Израиле после прививки от коронавируса умерла 75-летняя женщина. Известно, что пенсионерка делала повторную вакцинацию. До этого в стране было зафиксировано три смерти после первичных прививок от COVID-19.

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