Четвертый случай: в Израиле через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек

В Израиле в городе Лод после прививки от COVID-19 умерла 75-летняя женщина. Известно, что пенсионерка делала повторную вакцинацию. Об этом сообщает сайт "Mako".

Через несколько часов после вакцинации женщина умерла - фото: из окрітіх источников

Так, по словам источника, в среду утром, 13 января, женщине провели вакцинацию от COVID-19 в больнице и она отправилась домой, не жалуясь на плохое самочувствие. Спустя несколько часов стало известно о том, что она умерла. Её тело было обнаружено в собственном доме. Точная причина смерти пока еще не установлена.

Сообщается, что у погибшей было множество фоновых серьезных заболеваний. Вероятно, что одно из них и привело к её гибели, так как связи с вакцинацией обнаружено не было. Расследование данного инцидента начало Министерство здравоохранения.

Стоит отметить, что это первый случай, когда человек умер после повторной вакцинации. Всего в Израиле до этого зафиксировано три смерти после первичных прививок от коронавируса. Примерно две недели назад умер 75-летний мужчина спустя 2 часа после вакцинации. Однако Министерство здравоохранения объявило, что у него были проблемы с сердцем, и мужчина скончался от сердечного приступа. Спустя день ситуация повторилась. Через несколько часов после прививки умер 88-летний мужчина. Но его смерть также не связывают с вакцинацией. Еще один пенсионер, проживающий в доме престарелых, умер после прививки через пару часов. К слову, уже 1 880 198 израильтян получили первую прививку с момента начала проведения вакцинации. Это более 21% населения.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Турция одобрила вакцину Sinovac и начинается вакцинация населения, а также о вакцинации против коронавируса на Донбассе: когда и какую вакцину получат жители оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!