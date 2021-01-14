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Главная Новости Мир Ближний Восток Четвертый случай: в Израиле через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек
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Четвертый случай: в Израиле через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек

После прививки прошло несколько часов

сегодня, 09:08
Автор:

Мокрик Анастасия

В Израиле в городе Лод после прививки от COVID-19  умерла 75-летняя женщина. Известно, что пенсионерка делала повторную вакцинацию.  Об этом сообщает сайт "Mako".

Четвертый случай: в Израиле через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер человек

Через несколько часов после вакцинации женщина умерла - фото: из окрітіх источников

Так, по словам источника, в среду утром, 13 января, женщине провели вакцинацию от COVID-19 в больнице и она отправилась домой, не жалуясь на плохое самочувствие. Спустя несколько часов стало известно о том, что она умерла. Её тело было обнаружено в собственном доме. Точная причина смерти пока еще не установлена.

Сообщается, что  у погибшей было множество фоновых серьезных заболеваний. Вероятно, что одно из них и привело к её гибели, так как связи с вакцинацией  обнаружено не было. Расследование данного инцидента начало Министерство здравоохранения.

Стоит отметить, что  это первый случай, когда человек умер после повторной вакцинации. Всего в Израиле  до этого зафиксировано три смерти после первичных прививок от коронавируса. Примерно две недели назад умер 75-летний мужчина спустя 2 часа после вакцинации. Однако Министерство здравоохранения объявило, что у него были проблемы с сердцем, и мужчина скончался от сердечного приступа.  Спустя день ситуация повторилась. Через несколько часов после прививки умер 88-летний мужчина. Но его смерть также не связывают с вакцинацией. Еще один пенсионер, проживающий в доме престарелых, умер после прививки через пару часов. К слову, уже 1 880 198 израильтян получили первую прививку с момента начала проведения вакцинации. Это более 21% населения. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Турция одобрила вакцину Sinovac и начинается вакцинация населения, а также о вакцинации против коронавируса на Донбассе: когда и какую вакцину получат жители оккупированных территорий.



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Источник: https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-5e5e60b983cf671027.htm?Partner=rss
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