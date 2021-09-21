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Главная Новости Мир Ближний Восток В Израиле во время свадьбы произошла стрельба: сколько людей пострадало
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В Израиле во время свадьбы произошла стрельба: сколько людей пострадало

В результате стрельбы в Израиле погиб один человек

сегодня, 12:55
Автор:

Козлова Альбіна

Свадьбу в арабских традициях прервали выстрелы и хаос. Жители Израиля праздновали свадьбу, когда произошла кровавая стрельба. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

В Израиле во время свадьбы произошла стрельба: сколько людей пострадало

Стрелка, который убил человека, ищут, фото из открытых источников

Трагедия произошла в одном из городов Израиля Тайбе 20 сентября. В результате от огнестрельных ранений скончался один человек. Пять человек получили ранения. На место выехала полиция Тайбе и медики экстренной помощи. Раненых госпитализировали в больницу, об их состоянии здоровья не сообщается.

В полиции сообщили, что стрелок был один, но пока его личность не установлена. Злоумышленника разыскивают детективы. В прокуратуре возбудили уголовное дело. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

По информации Комитета руководителей арабской власти в Израиле, стрельбу устроили представители преступных организаций, которые враждебно настроенны к арабам. В Комитете осудили насилие и призвали общественность быть толерантнее к арабскому населению.

Портал "Комментарии" сообщал, что в США мужчина устроил стрельбу в доме. В американском городе Лейкленд в воскресенье, 5 сентября, произошло вооруженное нападение мужчины в семье, которая проживала в доме по улице Nothen Socrum Loop Road. Были убиты четыре человека и ранены друга. Среди погибших — семья из трех человек.

Также мы писали, что в ДТП под Киевом погиб паломник из Израиля. Авария произошла на 109 километре трассы Киев-Одесса в селе Чупира. автомобиль "Mercedes Sprinter" перевозил 13 пассажиров. Это были паломники-хасиды, которые возвращались из города Умань в аэропорт "Борисполь".




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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/six-injured-in-shooting-at-a-wedding-in-taiba-679898
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