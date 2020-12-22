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Главная Новости Мир Ближний Восток В Израиле восстановили пол храма, по которому ходил Иисус Христос
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В Израиле восстановили пол храма, по которому ходил Иисус Христос

Работы по восстановлению достопримечательности длились более полугода

сегодня, 12:33
Автор:

Сергей Медведев

Израильским археологам удалось воссоздать плитки пола, по которым ступала нога Иисуса Христа. Ученые восстановили пол по историческим текстам и реликвиям.

В Израиле восстановили пол храма, по которому ходил Иисус Христос

Храм Гроба Господня в Иерусалиме

Как гласит текст Нового Завета, Иисус пришел учиться в храм еще в юном возрасте. Когда же стал проповедником, гневно  выгнал из храма менял и торговцев. Сам же храм был спроектирован во времена правления царя Ирода при непосредственном участии монарха.

 Сохранившиеся до наших дней плитки позволили ученым сделать вывод, что при закладке пола использовали такие материалы как привозной мрамор, известняк и камень из Мертвого моря. Плитки имели коричневый и темный землистый цвет, геометрический дизайн, были прохладными, пятнистыми и неровными. 

Работа по восстановлению древней реликвии заняла семь месяцев, однако археологи очень гордятся своим трудом и отмечают высокую значимость для паломников и просто туристов.

 "Мы надеемся, что люди смогут прийти, увидеть, прикоснуться и почувствовать то же самое, что было 2000 лет назад", — подчеркнул археолог Ави Тависала, который участвовал в реконструкции.

Как сообщал портал "Комментарии", Профессор Кен Дарк из Университета Рединга сообщает, что вместе с археологической группой нашел возможное место проживания  Иисуса Христа.

В результате раскопок на территории Израиля в городе Назарет нашли остатки строения, которое датируется І веком нашей эры. Дом Христа был захоронен под монастырем. Также сообщается, что предположительно его построил отец Иисуса Иосиф.  Впервые о том, что это строение времен Христа, заговорили еще в 1880-х годах. Но монахини при монастыре, которые курировали раскопками, не подтвердили этого из-за недостатка доказательств.  
 


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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-christmas-season-restoration-idUKKBN28V0WH
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